Barcelona presenta a Ronald Koeman como su nuevo entrenador

El holandés estará en el equipo azulgrana hasta 2022

Sinembargo.MX

BARCELONA._ El FC Barcelona y Ronald Koeman han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo de futbol hasta el 30 de junio de 2022, anunció este miércoles la entidad azulgrana.

Koeman, que aterrizó este martes en Barcelona tras rescindir su contrato con la federación holandesa de futbol como seleccionador de los Países Bajos, fue presentado como nuevo técnico del Barça, en una rueda de prensa telemática que se celebraró en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

"Hoy es un día para estar muy feliz, orgulloso. Todo el mundo sabe que el Barça es mi casa, y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo muy grande como el Barcelona. Es un reto, no es fácil. No es fácil estar aquí, exige siempre el máximo y así debe ser. Me gusta. Hay calidad para exigir el máximo en resultados y en títulos. He firmado y soy entrenador del Barcelon, a partir de ahora toca trabajar para hacer un equipo fuerte. Hay que hacer cambios", fueron las primeras palabras de Koeman nada más empezar su comparecencia.

"No voy a desvelar cosas privadas de lo que voy a hablar con los jugadores. Las decisiones las tomo yo. Messi tiene contrato y es tan importante que lo quiero en mi equipo".

El ex defensa holandés, héroe del Barcelona en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, cumple así su sueño de regresar al club azulgrana para dirigir al primer equipo.

Sin embargo, la situación por la que atraviesa la institución no es ni mucho menos idílica tras la debacle de Lisboa, donde el Barça cayó con estrépito ante el Bayern de Munich (2-8) en los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmando la lenta y larga decadencia de una generación que lo había ganado todo.

Esa dolorosa derrota -la peor de su historia en Europa- precipitó la salida del entrenador, Quique Setién, y del secretario técnico, Éric Abidal.

Y ahora, Ronald Koeman tendrá que liderar, según explicó el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, un cambio de ciclo deportivo tomando “decisiones consensuadas” con Ramon Planes, el que era el segundo de Abidal y que pasa ahora a ser el nuevo secretario técnico.

Lo hará, además, sabiendo que, en siete meses, se celebrarán elecciones a la presidencia del club y que la junta directiva entrante probablemente decida apostar por otro entrenador para la próxima temporada. Aún así, Koeman ha aceptado el reto.

Holanda lamenta la salida de Koeman

La asociación holandesa de futbol KNVB lamentó y confirmó la salida de Ronald Koeman como seleccionador de los “orange”, puesto que pone rumbo al FC Barcelona, y anunció a Dwight Lodeweges como su sucesor interino hasta un nuevo nombramiento oficial.

En un comunicado, la asociación explicó que el técnico de 57 años empieza a trabajar para el FC Barcelona después de haber “sido empleado” de la KNVB desde febrero de 2018 y “bajo su liderazgo, el equipo holandés jugó 20 partidos”.

“Con Koeman a la cabeza, Holanda se clasificó por primera vez desde 2014 para una fase final, la EURO 2020, que se pospuso hasta el verano del próximo año debido a la crisis del coronavirus. El año pasado, el equipo Orange triunfó en la UEFA Nations League, en la que se jugaron partidos memorables contra Francia y Alemania”, rememoró la KNVB.