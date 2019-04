Barcelona saca la ventaja en Old Trafford

Autogol de Luke Shaw da el triunfo a los azulgranas ante el Manchester United en la Champions League

Noroeste / Redacción

MANCHESTER._ El Barcelona venció por 0-1 al Manchester United en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado en Old Trafford.

Con Rashford como única novedad en el United y Semedo en el Barça, el partido comenzó con ritmo por parte del equipo inglés, aunque poco a poco el Barça fue teniendo la pelota y apagando el ímpetu inicial de los ‘red devils’.

Así, en el 12’ llegó el 0-1. Un centro de Messi en la izquierda desde dentro del área fue rematado en el segundo palo por Luis Suárez, cuyo cabezazo fue tocado ligeramente por Luke Shaw superando a De Gea.

Tras el tanto, el United, más con el corazón que con juego, trató de reaccionar, pero Coutinho en el 36’ pudo doblar la ventaja azulgrana con un potente tiro desde dentro del área. De Gea con el pie lo evitó. Así, a pesar de que el United intentaba empatar aunque era el Barça el que parecía más cerca del segundo, se llegó al descanso.

Metiéndole mucha intensidad al partido inició el segundo acto el conjunto inglés, mientras que el líder de la Liga trataba de no pasar muchos apuros. Y aunque los hombres de Solskjær buscaban poner cerco sobre la meta de Ter Stegen, eran los jugadores de Valverde los que creaban ocasiones. Luis Suárez con un tiro desviado y Jordi Alba con un disparo que despejó De Gea, tuvieron dos buenas oportunidades.

Según se fue consumiendo el partido, el Barcelona, con la pelota en su poder, lo fue durmiendo frente a un United que con balones centrados trató de poner en apuros al Ter Stegen. Pero finalmente, no hubo claras oportunidades en los instantes finales para ninguno de los dos equipos y el Camp Nou decidirá la próxima semana.

Cada vez es más habitual que el Barcelona no sea el dueño y señor del balón durante los partidos. Y en Old Trafford no fue una excepción. No obstante y en un encuentro muy serio, sobre todo en defensa, el equipo de Valverde generó las ocasiones más claras tratando de salir a la contra frente a un Manchester United que mostró, tras superar ya los octavos con mucho sufrimiento, que quizás los cuartos de final sea ahora mismo su techo. El Barcelona en el Camp Nou debería plasmar su superioridad en forma de goles para estar en semifinales.