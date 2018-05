Bartolo Colón celebra con pastelazo su cumpleaños 45 - Noroeste

GRANDES LIGAS

Bartolo Colón celebra con pastelazo su cumpleaños 45

Los jugadores de Rangers festejan al veterano dominicano

Noroeste / Redacción

ARLINGTON._ Al menos que hayas estado totalmente desconectado de internet hoy, probablemente sabías que el dominicano Bartolo Colón cumplió 45 años.

Y aunque es el pelotero de mayor edad en las Grandes Ligas, el líder activo en victorias (242) y necesita un solo triunfo para igualar al miembro del Salón de la Fama Juan Marichal como el dominicano con más ganados en la historia de las Grandes Ligas, sus compañeros de los Rangers igual decidieron que le tocaba su pastel en la cara, así como a cualquier muchacho. Miren cómo se divirtieron en el clubhouse antes del juego contra los Reales.

De acuerdo con T.R. Sullivan de MLB.com, sus compañeros tenían tiempo planeando la sorpresa. Y algunos de ellos conversaron con Sullivan sobre hasta cuándo podrían jugar en las Grandes Ligas.

“Yo no creo que podría moverme”, dijo el venezolano Elvis Andrus. “Mi cuerpo no me dejaría jugar a los 45”.

“Es difícil pensar en eso”, añadió el lanzador Mike Minor. “Tengo sólo 30 años. No me puedo imaginar lanzar otros 15”.

El dominicano Adrián Beltré sólo necesita seis años para alcanzarlo.

“Estaría divorciado”, aseguró Beltré. “Mi esposa se divorciaría de mí”.

(Con información de mlb.com)