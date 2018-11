Barzonistas se le plantan al Infonavit, en MazatlÃ¡n

Barzonistas se le plantan al Infonavit, en Mazatlán

Exigen respetar acuerdos pactados y no incurrir en desalojos

Belizario Reyes

Integrantes de El Barzón realizan hoy por segundo día consecutivo una manifestación frente a las oficinas del Infonavit, en este puerto, por el inclumplimiento de esa dependencia de los acuerdos con los acreditados.

"Precisamente tenemos dos días ya contra Infonavit, pues estamos protestando lo de siempre: incumplimiento en los acuerdos", dijo el presidente de El Barzón en Mazatlán, José Guadalupe Carrillo Morales.

"En abril estuvimos en la Ciudad de México, acordamos que los asuntos que estuvieran avanzados en riesgo de ser desalojados se iban a tratar desde el momento en que hubieran ingresado al grupo, y que fueron canalizados en su momento, es decir, antes de que corrieran riesgos de que en los juzgados se adjudicaran los inmuebles".

En entrevista precisó que se tiene históricamente un padrón de cerca de 100 familias que corren riesgos, pero de ellos en su momento un 90 por ciento sí fue canalizado en tiempo, lo que significa que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores sí ha tenido los últimos cinco años para resolverlos y no lo ha hecho.

"Seguimos protestando por ese hecho de que el Infonavit ha retrasado los acuerdos en eso, todo con la finalidad que hoy lo estamos viendo, de que entren en venta de esas subastas que han estado haciendo últimamente, han estado vendiendo paquetes de viviendas a diversas inmobiliarias, una de ellas, la que ha comprado más cartera se encuentra en Tijuana, Baja California, su nombre es Comunidades que Renacen, ahí le han adjudicado un 80 por ciento de la cartera que el Infonavit se ha también adjudicado en los juicios", continuó. das dentro del mismo Instituto dentro de unas inmobiliarias, ¿qué quiere decir con esto?, que ellos mismos están haciendo negocio doble con las viviendas, pretenden que se les vuelva a recomprar, pretenden un convenio nuevo por otros 30 años a la misma vivienda".

También pidió al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y al Secretario de Seguridad Publica Municipal, Ricardo Olivo Cruz, que cuando haya un desalojo de alguna vivienda, no envíe al Grupo de Reacción de la Policía Municipal, como ocurrió la semana pasada en un caso en el Fraccionamiento Villas del Rey, para ponerse de lado del Infonavit.

"La semana pasada hubo un problema de un grupo de policías que acudió a un desalojo en una vivienda en Villas del Rey, la Secretaría de Seguridad Pública no debió haber enviado al Grupo de Reacción en contra de unos compañeros que estaban ahí protegiendo a la familia, fueron lanzados con lujo de violencia, con agresiones físicas y todo, ya lo denunciamos, pero la autoridad no ha puesto atención a este problema", recalcó Carrillo Morales.

"Contra la autoridad municipal vamos a seguir protestando y exigiendo que no se envíen a policías realmente a provocar el desorden, porque eso fue lo que pasó, no fueron a asegurar las garantías de las personas sino que fueron a ejecutar algo que no les corresponde, como Seguridad Pública no están para ir a desalojar a una familia, no están para ir a sacar muebles, están para que el orden se mantenga, que entre las partes, en este caso sea Infonavit y el acreditado, no haya un disturbio del orden y en su caso de haberlo, actuar como autoridad para lo que corresponda".

En dicho caso llegaron con toda intención de favorecer al Infonavit para desalojar a la familia.

Dio a conocer que la manifestación se realiza de las 8:00 a las 14:00 horas frente a las instalaciones de dicho Instituto, ubicadas en el Fraccionamiento Tellerías, y es probable que mañana miércoles continúen con dicha acción.