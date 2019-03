Batea Gobernador a líder sindical de Guasave; arrieros somos, le manda decir el dirigente obrero

Después del evento del martes en El Cubilete, Guasave, Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, trató de platicar con el Gobernador, pero no lo quiso atender

Reyes Iván Camacho

27/03/2019 | 12:15 AM

GUASAVE._ Cuando el Gobernador Quirino Ordaz Coppel se retiraba rodeado de la gente que se acercó para saludarlo o solicitarle una gestión, Alejandro Pimentel Medina intentó abordarlo, pero no tuvo éxito.

Eso ocurrió la mañana del martes, al terminar el evento en el que el Mandatario estatal inauguró la primera etapa de la ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias, en El Cubilete, Guasave.

El desaire no le causó ninguna gracia al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, quien al ser entrevistado refirió que solo se acuerdan de ellos cuando andan buscando el voto y que en el camino se encontrarán.

“Se hizo como que no nos conoció y qué bueno, arrieros somos y en el camino andamos. A lo mejor ya no nos ocupan, pero aquí estamos nosotros firmes”, expresó

--¿Qué planteamientos querían hacerle al Gobernador?

--Saludarlo y que le queremos hacer llegar un documento de las violaciones y de las acciones que están haciendo y nosotros lo que pedimos es que respeten la ley, el derecho de los trabajadores y que muevan a ese presidente del tribunal porque está ejerciendo acciones que no le competen.

--¿Les está dando la espalda el Gobernador, entonces?

--No tuvimos la oportunidad de platicar con él, pero nos conoce perfectamente, no nos quiso atender, pero no pasa nada, vamos para adelante nosotros.

Pimentel Medina subrayó que quería saludar a Ordaz Coppel e informarle lo que está pasando en Guasave con los atropellos que entre la administración municipal y el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje están incurriendo contra el Stasag.

“En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el presidente está fungiendo funciones que no le corresponden, tomando decisiones cuando a él se le venció su periodo el 31 de octubre y el día primero (de noviembre) ya se tiene que nombrar a otra persona, él sigue tomando decisiones y no se vale”, manifestó.

El dirigente sindical subrayó que Abelardo Rodríguez, presidente del tribunal, al no estar ratificado está usurpando funciones, lo que es un delito, y además se anima todavía a ejercer acciones ahí que están fuera de la ley.

“Queremos que respeten la Ley Federal del Trabajo, que respeten la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios, porque hay violaciones”, dijo.

Aunque las autoridades municipales no lo reconocen como representante del Stasag, por despedirlo en el mes de enero, Pimentel Medina aclaró que fue despedido injustificadamente, pero dentro del sindicato sus cuotas pagadas y los sindicalizados lo ratificaron como secretario general, además de que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje tiene una toma de nota.