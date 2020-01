Baterista de Aerosmith pierde demanda y le niegan la entrada al ensayo de la banda

El miembro cofundador se presentó al ensayo de la banda previo a los Grammy, pero no se le permitió la entrada

Noroeste / Redacción

23/01/2020 | 09:51 AM

Aerosmith superó la demanda de su miembro cofundador y baterista, Joey Kramer, quien acusó a sus compañeros de no dejarlo volver a la banda tras haberse ausentado temporalmente por problemas de salud y a pocos días de que la agrupación se presente en los Grammy, los guardias de seguridad le impidieron la entrada al ensayo al músico.

El portal de noticias TMZ compartió un video en el que se ve a Joey Kramer llegar al estudio en Los Ángeles en el que la agrupación está realizando sus ensayos; sin embargo, los guardias le impiden ingresar al lugar por órdenes de los integrantes de Aerosmith, publicó milenio.com.

"La banda me ha ofrecido participar en las celebraciones de MusiCares y los Grammy, estar en las fotos de la alfombra roja, con un baterista sustituto tocando en el escenario en dos eventos que honran nuestras contribuciones musicales colectivas. Eso es extremadamente doloroso para mí. Soy un músico profesional ansioso por regresar a mi legítimo puesto en Aerosmith", dijo Kramer al citado medio.

El baterista de 69 años llegó a los tribunales acusando a sus compañeros de exigirle que se ganara de nuevo su puesto tocando una serie de solos en los ensayos para demostrar que estaba en “un nivel apropiado”, luego de que tuvo que ausentarse por una lesión de tobillo.

El músico argumentó que se trata de incumplimiento de contrato y una práctica “artificial, inventada y no definida” a la que no ha sido sometido ningún otro miembro de la agrupación a pesar de que en algunas ocasiones ya han pedido descansos.

El juez del Tribunal Superior de Massachusetts, Mark Gildea, rechazó el miércoles la solicitud de Kramer de ordenar que la agrupación, cuyo primer éxito fue “Dream On” (sigue soñando) de 1973, le permita participar en una celebración en Los Ángeles el viernes, así como en la gala de premios televisada del domingo.

El juez dio la razón al resto del grupo que en un comunicado en conjunto aseguró que no está en condiciones para presentarse, ya que “Kramer no ha tocado con la banda seis meses y existe una escasez de tiempo de ensayo disponible antes de las próximas presentaciones, además de que Kramer no ha mostrado una alternativa suficientemente realista para proteger los intereses comerciales del grupo”.