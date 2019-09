Batman celebrarÃ¡ 80 aÃ±os con BatiseÃ±al en MÃ©xico

Batman celebrará 80 años el próximo sábado 21 de septiembre, y con ello la "Batiseñal" se podrá ver en distintas partes del mundo, como en la Ciudad de México.

DC anunció que como parte de los festejos por el Día de Batman, se prenderá la "Batiseñal" en lugares como:

Melbourne, Australia - Fed Square frente a Flinders Street

Tokio, Japón - MAGNET en SHIBUYA109 en el paso de Shibuya

Berlin, Alemania - Potzdamer Platz 11

París, Francia - Galerías Lafayette

Barcelona, España - Museo Nacional de Arte de Cataluña

Londres, Inglaterra - Casa del Senado

Sao Paulo, Brasil - LMB

Nueva York, Estados Unidos - Por anunciarse

Montreal, Canadá - Complejo Dupuis

Ciudad de México - Torre Reforma

Los Ángeles, Estados Unidos - City Hall

