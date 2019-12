Batman no es un superhÃ©roe: Robert Pattinson

Batman no es un superhéroe: Robert Pattinson

El actor exhibirá su versión del justiciero enmascarado, y enfatiza que el personaje no tiene poderes mágicos

Noroeste / Redacción

03/12/2019 | 10:56 AM

LOS ÁNGELES._ El actor Robert Pattinson, antiguo protagonista de la saga “Crepúsculo”, ha aprovechado su reciente entrevista para expresar su teoría, compartida por muchos, de que Batman no es un superhéroe como tal al carecer, a diferencia de lo que le ocurre a Superman o Wonder Woman -los otros dos grandes pilares de la factoría DC-, de poderes sobrenaturales que le diferencien en exceso del resto de los mortales.

“Batman no es un superhéroe. Puede parecer extraño, pero yo siempre me he opuesto a esa concepción. Para mí, necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe”, aseguró el intérprete británico en su paso por el “Today Show”, donde reveló además que su futura versión del justiciero enmascarado llevará, como de costumbre, su tradicional capa, difundió eldiariodecoahuila.com.

De la misma forma, el artista de 33 años, quien no ha dejado de recibir alabanzas por su reciente película “The Lighthouse”, ha incidido en el carácter complejo del caballero oscuro y de esa falta de rectitud moral que exhibe ocasionalmente y como consecuencia de su turbulento pasado, una mentalidad que le asemeja curiosamente con su antagonista por excelencia: el Joker.

“Batman tampoco es un héroe, de hecho es un personaje bastante complicado. Creo que yo no sería capaz de interpretar a un héroe real, uno de principios inamovibles. Tiene que haber un lado oscuro, algo que no vaya bien en él. Puede que sea porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro”, ha indicado en tono jocoso.

NO GANÓ MUSCULATURA

Uno de los temas sobre los que no se ha pronunciado Robert Pattinson durante su participación en el programa matinal de la NBC, reside en los rumores ligados a sus supuestos problemas para ganar musculatura, lo cual habría generado algún que otro retraso en el rodaje del filme al margen de que, todo sea dicho, el intérprete no sería ni mucho menos el primer Batman desprovisto de una corpulencia descomunal.