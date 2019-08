Batres sale entre loas de la Mesa Directiva… pero pierde: Senadora Mónica Fernández es presidenta

Ciudad de México (SinEmbargo).– Como se preveía, la Senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, será la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, como sucesora de Martí Batres Guadarrama, para el segundo año de labores de la LXIV Legislatura. La elección en el Senado se da luego de un proceso que enfrentó al hasta hoy presidente del Senado y a su compañero de bancada, Ricardo Monreal.

En la votación de esta tarde en la Cámara Alta, los resultados fueron los siguientes: 110 para Mónica Fernández como presidenta del Senado, y de Vicepresidente, Salomón Jara Cruz, María Guadalupe Murguía, Jorge Carlos Ramírez Marín. Así como para los secretarios se eligió a Minerva Citalli Hernández Mora, Verónica Delgadillo García, Nancy de la Sierra, Primo Dothé Mata.

“Reafirmando que honraremos desde este Senado de la República la máxima de Vicente Guerrero: ‘la patria es primero’”, destacó Mónica Fernández al tomar protesta como presidenta de la Cámara Alta.

Fernández refrendó también su compromiso por mantener una estricta disciplina del gasto en el Senado, y aseguró que habrá transparencia.

El legislador Martí Batres fue reconocido por senadores de su partido y otras bancadas por su trabajo ante la Mesa Directiva; reconocieron su pluralidad y apertura para encabezar los trabajos legislativos.

“Expresarle a Martí Batres nuestro respeto y cariño unánime de toda la bancada de Morena. Fue un extraordinario presidente, que condujo los debates con eficacia y profesionalismo”, expresó el Senador Ricardo Monreal.

▶ #HoyEnElSenado la senadora @monicaferbal ha sido electa como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la #LXIVLegislatura. Descubre más de su trayectoria con este video. 👇🏻 pic.twitter.com/ln8wmFHCpn — Senado de México (@senadomexicano) 31 de agosto de 2019

Por su parte, la Senadora también de Morena, Martha Lucía Micher, dijo que “Martí Batres abrió el diálogo respetuoso y sereno, ayudó y fomentó el voto por las diferencias, se mantuvo institucional, Martí representó al poder Legislativo con un alto compromiso por este país”.

Destacó que Batres Guadarrama también fomentó el respeto por las mujeres y la igualdad en el Senado. “Este Senado de la República le queremos agradecer su trabajo, su esfuerzo, y sabremos que más temprano que tarde lo tendremos aquí con nosotras, con nosotros, organizando muchas actividades que le corresponden como Senador”, agregó.

“Queremos decir que aunque todo mundo pronosticaba cosas diferentes, Morena con unidad resolvimos el tema de la Mesa Directiva. Más unidos que nunca nos mantenemos en torno al proyecto de la Cuarta Transformación”, indicó el Senador José Narro Céspedes. Y también felicitó al Senador Martí Batres por su gestión al frente de la Mesa Directiva.

Lucía Trasviña, Senadora de Morena por Baja California, destacó que Martí Batres es un hombre inteligente y capaz que supo llevar los trabajos legislativos.

“Con ese dedicación, con ese trabajo, logramos sacar grandes tareas legislativas por el bien de México”, indicó.

Xóchitl Gálvez Ruiz, legisladora del PAN, también reconoció el trabajo de Batres y la Mesa Directiva. “Siempre me sentí que tuve toda la oportunidad de expresar la que pienso, y eso lo tenemos que celebrar”, dijo.

La Senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, destacó que Martí Batres demostró “institucionalidad y amor por las instituciones del país”.

“El Partido Acción Nacional ha acompañado esta siguiente fórmula, esta propuesta de Mesa Directiva”, informó.

Emilio Álvarez Icaza, Senador independiente, también agradeció a la Mesa Directiva por permitir que un legislador sin bancada pudiera trabajar y que todas las voces se pudieran escuchar en la Cámara Alta. “Reconozco la conducción de Martí Batres”, dijo.

Momentos antes, Ricardo Monreal, informó a través de su cuenta de Twitter que por la noche, los senadores de Morena decidieron “por unanimidad” que Mónica Fernández Balboa fuera su candidata a la Mesa Directiva del Senado.

Beatriz Paredes, Senadora del PRI, expresó su respeto por la forma de conducción de Batres Guadarrama, saludó el arribo de la Senadora Mónica Fernández y le deseó éxito en su desempeño.

EL CONFLICTO EN MORENA

Martí Batres será relevado en el cargo por la Senadora Mónica Fernández, luego de un proceso interno de elección en el que Batres y el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, intercambiaron señalamientos.

El pasado jueves, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) invalidó el proceso de elección interna del partido para la Mesa Directiva del Senado, donde fue elegida Mónica Fernández. La impugnación fue promovida por Batres.

Los integrantes de la Comisión dieron la razón al todavía presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, que buscaba reelegirse y quien impugnó el proceso y denunció que éste fue ilegal porque participaron senadores de otro partido, Encuentro Social, y porque se violó la convocatoria.

El Senador Batres calificó el resultado como “una victoria moral”, pero adelantó que no participaría en el proceso interno para continuar en la Mesa Directiva.

“No participaré en un proceso interno mientras no cambien las condiciones de la dirigencia del grupo parlamentario”, dijo y agregó que no lo hará porque su “batalla no es por un cargo”.

Luego, ese mismo día, Ricardo Monreal calificó como desmedida arbitraria y jurídicamente endeble la decisión de la Comisión. Defendió que la resolución carece de legalidad porque le notificaron sobre la impugnación hace sólo dos días y no se respetó el plazo que tenía para presentar sus argumentos.

“El día 26 me fue notificada la impugnación y tenía cinco días hábiles para responder –es decir, del 27 de agosto al 2 de septiembre–, pero esto me fue notificado hace sólo dos días, y el plazo según la propia resolución corre el día siguiente”, expuso.

“No entiendo por qué la precipitación de una resolución en la que no se me ha concedido el principio de audiencia”, continuó.

Ayer viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que regañó a los legisladores de su partido, Morena, por el desencuentro en el Senado. “El que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo. Eso fue lo que dije”, expresó en su conferencia matutina.