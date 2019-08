Batres y MuÃ±oz Ledo se unen contra lo que llaman golpismo

Batres y Muñoz Ledo se unen contra lo que llaman golpismo

Circula en rredes fotografía de ambos con el texto Unidos contra el golpismo

Noroeste / Redacción

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicó una fotografía en su cuenta de la red social Twitter, donde se le ve acompañado de Martí Batres Guadarrama, su homólogo en el Senado, y que acompañó con el texto: "Unidos contra el golpismo".

Ayer martes 20 de agosto, Batres Guadarrama, hasta ahora presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República del Congreso de la Unión, anunció que impugnará la elección para renovar dicho órgano legislativo ante las supuestas anomalías que denunció de forma previa.

“Voy a presentar un recurso ante la Comisión de Justicia de Morena para plantear las irregularidades que se cometieron […] La convocatoria fue violentada, voy a presentar esta impugnación”, indicó el legislador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por otra pate, Batres Guadarrama aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido “profundamente” respetuoso del proceso interno en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, y que no ha habido ninguna intervención de su parte. “Mi lucha es por principios, siempre voy a estar en Morena”, expresó el senador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el próximo 29 de agosto con legisladores del partido Morena en el Senado de la República del Congreso de la Unión, según lo anunció este mismo día el coordinador de dicho grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila.

“No he hablado con él [López Obrador] desde hace varias semanas, ha sido muy respetuoso, eso lo debo de reiterar. Nos vamos a reunir con él el 29 a las 12 del día, con motivo de la reunión plenaria del 28 y 29”, indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

El ex gobernador de Zacatecas y ex jefe delegacional de Cuauhtémoc ofreció disculpas tras las acusaciones de ayer con Martí Batres Guadarrama, ante la renovación de la Mesa Directiva en el Senado, lo que calificó como “desencuentros normales”, según dijo en conferencia de prensa.

Por otra parte, Monreal Ávila aseguró que no se siente aludido tras 22 años de carrera, después de que el mandatario nacional advirtió este mismo día, que quienes buscan sacar provecho personal de la política no tienen futuro, porque el pueblo sabe quién se preocupa por ayudar y quién es un “trepador”, “oportunista” y “politiquero”.

Además, el presidente de la República aseguró que en la política con principios y convicciones los cargos no importan. “El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo”, expuso.

“El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero”, indicó el político tabasqueño su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, quien además señaló las diferencias entre lo que es ser un político, y los que pertenecen a una élite o incluso son producto de la publicidad.

“El que no escucha a la gente y no tiene comunicación con el pueblo no es político. Lo que predominó fue el manejo elitista, el político era el que desayunaba, comía, cenaba con políticos, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Luego se puso de moda que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios, y así como se introduce un proyecto chatarra en el mercado, así se proyectaban, de repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos, antes se llamaba propaganda y luego publicidad, porque era vender un producto”, acotó el presidente.

“Es muy satisfactorio el ejercicio de la política. Tener la comunicación con la gente, puede uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio, es una de las actividades más humanas que existe”, insistió López Obrador.

Respecto al conflicto que se suscitó dentro del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta, el presidente aclaró que, aunque no participa en cuestiones partidistas, en ése y en otros casos lo que debe anteponerse son los ideales y los principios, además de no pretender sacar provecho personal.

“Le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales ni principios no se puede profesar la política, si no se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política […] Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales”, dijo.

“Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública, no son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, a la transformación del País, la política es transformar, hacer historia y para eso se requieren ideales y principios”, consideró López Obrador.

“Invito a que todos, no por este caso, además, también tiene que haber discrepancias, polémica, libertad y todo mundo debe de manifestarse, de expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo […] Estar todo el tiempo en la oficina, no sale, no le da el sol, hasta se puede enfermar, agarra un amarillo burócrata”, ironizó el mandatario nacional.

El lunes 19 de agosto, Mónica Fernández Balboa, legisladora de Tabasco por el partido Morena, fue electa este lunes como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en sustitución de Batres Guadarrama, quien acusó el que su compañero Monreal Ávila “ensució la elección”.

En una primer consulta a legisladores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, en la que se permitió de último momento participar a senadores de Encuentro Social (PES), 33 votaron por una nueva Presidencia, 22 por la reelección de Batres Guadarrama y dos senadores se abstuvieron de sufragar.

“Esto es un supermensaje, un muy buen resultado. Creo que teníamos más preocupaciones […] pero todos a la altura. [Martí Batres] no está ahí dentro, adentro es donde se dio la elección, adentro están todos los senadores y las senadoras, adentro está la Comisión de Honestidad y Justicia, adentro está dándose el debate en todos los sentidos, entoces, es ilógico”, aseveró la senadora tabasqueña, de 53 años de edad, tras resultar electa.

Sin embargo, a través de su cuenta de la red social Twitter, Batres Guadarrama afirmó que no avala los resultados del ejercicio, ya que acusó que Monreal Ávila -presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, “maniobró” para dejar votar a legisladores del PES.

“El senador @RicardoMonrealA ensució el proceso interno del Grupo Parlamentario de #Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de #Morena […] No avalo los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de #Morena para definir la propuesta para Mesa Directiva del Senado”, tuiteó Batres Guadarrama.

“Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo […] Lo han dicho otros y se corroboró hoy: @RicardoMonrealA es un factor de división en #Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento”, abundó Batres Guadarrama.

El todavía presidente del Senado había expuesto que en la consulta también debió dejarse votar al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT). “Se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al Grupo del PES. En consecuencia debe dejarse votar al Grupo Parlamentario del PT”, sostuvo.

Yeidckol Polevnsky Gurwitz respaldó el reclamo de Batres Guadarrama y criticó que se hayan modificado las reglas de la convocatoria. “Es vergonzoso que se hagan maniobras para que en una reunión interna de Morena llamen a votar al PES y no llamen a votar al PT”, cuestionó la presidenta nacional de Morena.

Sin embargo, tras las críticas de sus compañeros de partido, Monreal Ávila ofreció un mensaje donde apeló a la unidad del grupo parlamentario, acompañado por la próxima presidenta del Senado, así como por la mayoría de los legisladores de Morena.