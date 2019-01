Batwoman ya tiene todo listo para su episodio piloto con Ruby Rose como protagonista

La actriz de Orange is the New Black está lista para mostrar al mundo su versión de la heroína de DC

Noroeste / Redacción

03/01/2019 | 3:22 PM

Ruby Rose Foto: Internet

LOS ÁNGELES._ La cadena de televisión CW ha dado una orden piloto para un nuevo giro en Batwoman protagonizado por Ruby Rose. "Batwoman" es dirigida por Greg Berlanti, jefe de DC TV, para Warner Bros. TV y fue escrita por Caroline Dries, de "Vampires Diaries". David Nutter, uno de los pilotos más solicitados de la industria, está listo para dirigir; Berlanti, Dries, Nutter, Sarah Schechter y Geoff Johns son productores ejecutivos. La última interacción de Batwoman, también conocida como Kate Kane, se describe como una luchadora lesbiana y altamente entrenada que no tiene problemas para decir lo que piensa. Se ve obligada a servir como luchadora contra el crimen, ya que el caos domina a Ciudad Gótica, aunque Kane tiene que "vencer a sus propios demonios" antes de poder salvar la ciudad, según CW, citó elintra.com.ar. Rose hizo su debut como Batwoman/Kate Kane en los episodios de DC Crossover del mes pasado que unieron tres segmentos de "Supergirl", "Flash" y "Arrow" de CW. Esos episodios fueron una especie de globo de prueba para el personaje. En cuanto a las historietas, Batwoman apareció por primera vez en un DC Comic en 1956 bajo el nombre de Kathy Kane. La australiana Rose es conocida por su paso por la tercera temporada de "Orange Is the New Black" de Netflix. Por su parte, Caroline Dries pasó seis temporadas en los "Vampires Diaries" de CW, pasando de supervisora a productora ejecutiva. #Batwoman

