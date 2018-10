RAP

Bazooko vive en el rap su mejor momento

Con 24 años de trayectoria en el ambiente musical, quien es uno de los pioneros de este género, comparte que el rap tiene hoy mayor posicionamiento, generando nuevos exponentes en Sinaloa

Leopoldo Medina

Para Iván Bojórquez Meraz, mejor conocido como Bazooko en el mundo del rap, este género se encuentra en su mejor momento. Quien es uno de los principales pioneros y exponentes del rap en Sinaloa, este 2018 cumplió 24 años de trayectoria dentro de un género que poco a poco ha ganado terreno en la entidad.

El intérprete y compositor compartió que a partir de cinco años atrás, el rap vive su mejor momento en México, contando con raperos en Sonora, Ciudad de México, Sinaloa, Aguascalientes, entre otros estados.

“Han sido 24 años de mucha lucha y constancia, años de no doblarse nunca, de pasar sufrimiento también, porque para lograr cualquier cosa en la vida lo tienes que sufrir para valorarlo, pero también con buenos momentos”, señaló Bazooko.

Compartió que hoy el rap goza de buena popularidad, mayor posicionamiento, que hoy la gente está volteando a ver y escuchar este género, además de que están naciendo nuevos raperos, no solo en Sinaloa, sino en todo México.

Los inicios

Bazooko inició su carrera musical a mediados de los años 90. Influenciado por diversos raperos que sonaban en aquel tiempo, decide incursionar en el género en 1994, presentándose en programas de radio y televisoras locales en su natal Culiacán.

En 1997, junto a su grupo Bazookos, tiene la oportunidad de ser telonero de Control Machete y Molotov en el “Molochete” actuando frente a 10 mil personas.

“En 1994 me lanzo como artista independiente con el deseo de ofrecer algo propio, creando los sencillos Sexy baby, Sigue creyendo, Tiempo de crecer, Todavía, los cuales fueron transmitidos en radio, siendo el primer rapero de Culiacán en lograr dicha popularidad”, señaló Bazooko.

En el mejor momento

Consideró que actualmente se encuentra en el mejor momento de su carrera, trabajando de forma continua, ya que estuvo un tiempo alejado de la escena musical, concentrando su atención en realizar labor social en su colonia, organizando torneos de futbol para niños y jóvenes.

“No me retiré, estuve avocado a eso, pero realizaba presentaciones esporádicas, y a partir del 2013, vengo trabajando sin descansar, no fue fácil, batallé para regresar, y aunque me consideran una leyenda urbana, volver a tomar fuerza, ser visto y considerado por otros para proyectos no fue fácil, pero aquí estamos y no he parado”, indicó.

El intérprete de temas como Rapea por la vida, The hip hop overdose y Demasiado high, compartió que abrirse camino en una tierra donde predomina la banda, lo norteño ha sido una tarea difícil.

“Posicionar este género en Sinaloa ha sido una tarea casi imposible, incluso escribí una rola titulada 1994, en la que recuerdo aquellos días, cuando Bazooko despertaba con un micrófono en la mano, aquellos años cuando nadie escuchaba el rap, y lo que significaba ser rapero en Culiacán, donde todos te corrían de las plazas, estudios y la radio”.

Con meta bien fija

Recordó que en más de una ocasión su propia madre le pedía se dejara de eso todos los días al despertar, pero Bazooko, aferrado a sus sueños, jamás dejó su mundo: el rap.

“Que tu misma familia te quiera frenar en tu sueño ya lo hace difícil, y si a esto le sumas que el sistema te tiene contra el suelo porque no está preparado para el rap y menos en Culiacán, pues imagínate, pero uno tiene sueños y ganas de expresar muchas cosas que tenía en mi cabeza desde niño, y esto lo logré a través del rap”.

Fue con la experiencia tomada en el camino, que Bazooko fue mejorando en sus letras, y producciones, encontrando con ello la mejor forma de llegar al público que poco a poco lo fue escuchando hasta hacerse de un lugar en la escena musical de la entidad.

“A través de mi música, de mis letras quiero expresar esa hambre de triunfo, de alcanzar nuestros sueños, y no he descansado de compartir el amor por la música, y tantas cosas más que llevo en mi corazón y mi alma, que en ocasiones me cuesta mucho capitalizar, buscando aún crear mi obra maestra”.

Rap en las Venas

Bazooko compartió que Culiacán goza de tener más exponentes de este género, por ello creó el proyecto Rap en las venas, un foro en el que han participado grupos como La Inmundicia, Zona Norte Cliqka, Zona Agria, Rudo Recio, El Elote, entre muchos otros.

“No es una súper escena de exponentes, pero quizás sí está en su mejor momento, ya que existen estudios que están grabando cosas muy buenas, realizando videos, ahora ya no soy solo yo, somos más, unos con más experiencia que otros, pero ahí están, y la escena está creciendo, y eso es bueno para el género”.

Este proyecto surgió el año pasado, con el objetivo de consolidar a muchos raperos que ese estaban quedando en el olvido, para activarlos en la escena del rap en Culiacán nuevamente, y el resultado fue más que satisfactorio.

El proyecto inició en el centro de la ciudad, en el que en poco tiempo muchos raperos quisieron participar, como una plataforma de proyección importante en la entidad, cumpliéndose ya festivales del rap, el último con el apoyo del Isic, lo que ha permitido que este proyecto se consolide en Culiacán.

“Dentro de rap en las venas ya tuvimos la participación de artistas como el Elote el bárbaro, Arianna Puello, Eptos Uno, Smoky, Tavo Ice, Tredog, La Inmundicia, entre otros, y la idea es consolidar la escena con mejores exponentes, proyectarlos hasta donde se pueda”.

El proyecto que empezó en Paseo del Ángel, hoy está operando de manera itinerante al realizarse también en Hermosillo, Ciudad de México, además fueron invitados para

llevar este proyecto a Guadalajara, La Paz, Los Cabos, Mochis y Mazatlán.

“Queremos seguir trabajando, hacer más música y ser cada vez mejores, mucho más profesionales, haciendo que este movimiento crezca mucho más”, subrayó Bazooko.

Le canta al orgullo guinda

Entre sus más recientes proyectos, Bazooko participó interpretando el tema Tú eres nuestra fuerza, para el Club Tomateros de Culiacán, una melodía dedicada a la afición beisbolera de la entidad, cantándole al orgullo y pasión guinda.

“Estoy feliz que el Club Tomateros se haya fijado en mí para cantar este tema. Yo no lo escribí, sólo lo interpreto, y para que este club tan importante en Latinoamérica me haya llamado, es porque consideran que soy bueno y lo agradezco”.

Compartió que le dieron la libertad de modificar el tema si algo no le gustaba, pero no fue así, la canción que resalta el orgullo guinda de la afición quedó intacta, únicamente tiene el estilo de Bazooko.

“Sabiendo lo exigente que es este club, y la calidad que yo les puedo dar como intérprete, dejé el tema tal cual, no le moví nada y es la primera vez que yo canto algo que no fue escrito por mí, así que solo la adecué a mi estilo, a mi voz”.

Bazooko consideró que esta interpretación ha sido el mejor trabajo profesional que ha hecho en su carrera, con un tema que está bien hecho, con buena música, buen ritmo y con una nitidez vocal inigualable, un trabajo que se pensó muy bien para que tuviera impacto y se logró.

Su calidad como intérprete se puede apreciar en este tema contagioso que invita a vivir la pasión del beisbol como solo se vive en Culiacán.

“Interpretar este tema fue un trabajo de concentración muy alto, pero ya cuando ves las cosas terminadas, te das cuenta que realmente era eso lo que querías y al club le encantó, y aunque el reto fue enorme, finalmente salió perfecto y ha tenido un gran éxito en la afición, creo que el club supo sorprender muy bien a todos”.

“Si antes era visto, ahora imagínate la ventana tan grande que se está abriendo, ya que el video lo ven en todo México, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, y muchos más, para mí esto ha sido una bendición, he venido trabajando muy duro, y creo esto ha sido una recompensa a mi trabajo”.

Este 12 de octubre en la inauguración de la nueva temporada de beisbol en Culiacán en el estadio de Los Tomateros de Culiacán, está confirmado que participe Bazooko, interpretando el tema oficial, marcando así el inicio a la gran fiesta beisbolera, despertando así la pasión y orgullo guinda.