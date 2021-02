ARTE DRAG

Bebe McDior va por su pase a la cuarta temporada de La Más Draga

Originaria de Guasave, la drag queen es la primera sinaloense en ser preseleccionada para competir en las audiciones en vivo de la próxima temporada de la competencia

Melissa Sánchez

Plumas, lentejuelas, glamour y mucha fantasía solían remitir instantáneamente a las reinas de la noche: las drag queens. Pero este arte ha tomado caminos tan diversos, que hoy se define según la esencia de quien lo practique.

Y ese jugueteo entre el género y el histrionismo ahora va más allá de los bares, su escenario habitual, para apoderarse de otros espacios y plataformas como La Más Draga, competencia mexicana que busca encontrar a la "draga 360", la que reúna todos los talentos.

Aquí es donde entra en escena Bebe McDior, un personaje creado por el guasavense Frank Peñuñuri; una ilusión de mujer fuerte, con estilo y carácter, como muchas de Sinaloa, que podría llegar a la cuarta temporada del programa de lograr pasar la audición final en vivo para la que ha sido seleccionada.

El artista detrás de Bebe McDior

Actor y comunicólogo, Frank Peñúñuri es quien da vida a Bebe McDior. El joven oriundo de Guasave se ha dedicado por casi 10 años al teatro musical, tras haber estudiado actuación en la Ciudad de México, pero desde pequeño también estuvo involucrado en el canto.

La idea de crear a Bebe llegó un día cualquiera de convivencia con amigos, pero viene de su acercamiento al maquillaje a través del teatro y a una puesta en escena musical que lo llevó a explorar de lleno la experiencia de la cultura drag.

"Desde el momento en el que yo me subí al escenario en drag, desde ese momento dije 'Wow, quiero seguir haciendo esto', porque estoy combinando lo que más me gusta, que es el teatro, la actuación, el canto, el baile, con otra de mis pasiones, que es el maquillaje y el drag. Entonces fue ahí cuando inicié y desde ahí ya no paré".

Formar este personaje le llevó a Frank cerca de cuatro años. Quería hacerlo y hacerlo bien, con personalidad y un estilo de maquillaje definido, inspirado en diversas personas, una de ellas su propia hermana.

"A mí me parecía muy importante el hecho de tener inspiraciones muy cercanas a mí para que, en el momento en que yo estuviese interpretando a este personaje, fuera más fluido, más cálido y muchísimo más natural", explica.

"Mi personaje también está muy inspirado en moda, en esas celebridades de Hollywood, en celebridades que han traído al medio la moda como Kim Kardashian, diferentes artistas que son muy fuertes, con una personalidad muy imponente".

Y es precisamente del mundo de la moda que surge el nombre de Bebe McDior, una combinación de dos marcas de ropa.

"Desde que yo inicié con esto y fui preseleccionada (para La Más Draga), mi familia ha entendido mucho este arte, se ha comprometido mucho con él y ha simpatizado con todas estas personas que de repente no son comprendidas por el arte que hacemos, que es el drag".

Su gran oportunidad: La Más Draga 4

Como artista, Frank siempre ha estado interesado en participar en un reality show. Como Bebe, La Más Draga sería su primera aparición en una competencia.

El programa, que en tres temporadas se ha transmitido por YouTube, ya alista su cuarta entrega y para ello realizó primeramente una etapa de audiciones en video, recibiendo más de 700 propuestas de todo México, desde drag queens hasta bio kings, otra variante de este arte.

En un video de dos minutos, los aspirantes expusieron sus talentos y parte de la personalidad que los caracteriza; 31 fueron seleccionados para competir en audiciones en vivo por el pase que los lleve directo a la cuarta temporada. Bebe McDior es la primera drag sinaloense en ser considerada para el programa y lo logró en su primer intento.

"Desde el primer momento en que vi La Más Draga dije 'yo quiero y voy a estar ahí', pero yo no quería aventar mi audición en un momento en que no me sintiera preparada", expresa.

Al terminar la tercera temporada en diciembre pasado y posteriormente anunciarse la apertura de las audiciones para la cuarta, Bebe sintió que era su oportunidad y, con ayuda de todo un equipo de trabajo y el apoyo de su familia y amigos, preparó el material que ahora le abre las puertas para mostrar su talento.

- ¿Sientes que tienes una responsabilidad al ser la primera representante del drag sinaloense que tiene oportunidad de ingresar al programa?

- Siento muchísimo orgullo, pero lo que más satisfacción me causa es el ser como la pionera y ser el motivo por el cual programas como La Más Draga volteen a Sinaloa y se den cuenta que hay mucho talento y que hay muchas dragas que valen la pena.

"Me alegra mucho el yo ser esa drag queen que abre las puertas para otras que vienen atrás de mí. Siento mucha responsabilidad no solo por representarlas a ellas, sino también a mi estado y obviamente porque está la presión de que tú sabes todo lo que puedes lograr y quieres que la gente lo vea también. Entonces, sí es para mí de repente un compromiso el hecho de decir soy la primera y tengo que dejar la vara muy alta, y tengo que demostrar de qué estamos hechos al final de cuentas los sinaloenses".

Lo que viene

Aunque la fecha para las audiciones en vivo de La Más Draga todavía no ha sido revelada, Bebe McDior ya se prepara para darlo todo en el escenario, desde un buen vestuario hasta el mejor de los espectáculos.

¿Y qué se puede esperar de ella en esta presentación? Sin duda, mucho Sinaloa, dice.

"Estoy muy orgulloso de ser sinaloense y lo voy a representar en grande en esa audición, no va a caber ni siquiera la menor duda de que soy sinaloense. Voy a representar más que nada a la mujer sinaloense, a la mujer trabajadora, y también pueden esperar mucha banda, muchos dólares y mucho show, mucho teatro, mucha actuación, y más que nada un show muy impactante y muy profesional".

De tener la oportunidad de ingresar a la cuarta temporada del programa, la drag queen guasavense espera poder mostrar su talento para la actuación, el canto y el baile; su facilidad para la improvisación y, sobre todo, su personalidad fuerte y sincera, pero también carismática y divertida.

- Bebe, ¿eres la draga 360 que están buscando?

- Me hicieron esa pregunta hace poco y la verdad es que, sin miedo a responder, yo creo que soy la draga 360 y puedo ser hasta más. De mi parte hay mucha versatilidad y mucho personaje, pero al mismo tiempo soy una persona muy profesional... Entonces creo que soy la draga 360 y un poquito más.

¿QUÉ ES LA MÁS DRAGA?

La Más Draga es una de las competencias drag más importantes del País, donde se resalta principalmente la cultura mexicana a través de diversos retos y la temática de las pasarelas. Hasta ahora se han transmitido tres temporadas por YouTube y la cuarta está en ciernes.

ANTES DEL DRAG

Frank Peñúñuri es licenciado en Ciencias de la Comunicación y por casi una década se ha dedicado al teatro musical, además de trabajar como modelo y maquillista. En Guasave trabajó como maestro de actuación y director en una compañía de teatro, sin embargo, en enero renunció para dedicarse por completo al drag como Bebe McDior.

EN REDES SOCIALES

Instagram, Twitter y TikTok: @BebeMcDior.