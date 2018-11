BebÃ© Santyel necesita sangre B negativo con urgencia

Bebé Santyel necesita sangre B negativo con urgencia

El menor se encuentra internado en el Hospital de la Mujer, en Culiacán, desde hace más de una semana porque se encuentra delicado de salud; su mamá pide ayuda a la ciudadanía

Valeria Ortega

CULIACÁN._ El recién nacido Santyel que se encuentra en el Hospital de la Mujer, requiere un donador de sangre tipo B negativo con urgencia, pues adquirió una infección en el catéter que lleva puesto en el cuello, informó su mamá Mercedes Ochoa.

El pequeño apenas nació y fue internado rápidamente en el hospital, pues su salud era grave ya que adquirió una infección en la sangre, además de otro problema respiratorio.

Ahora, las enfermeras comunicaron a su mamá que el niño adquirió otra infección provocada por sangre que se acumuló en el catéter además de un problema de anemia. Sin embargo explicó su mamá que ayer lo miró y sugirió a los médicos que limpiaran su catéter pues lo traía sucio de sangre y no lo hicieron.

“Lo traía todo cochino, lleno de sangre, yo les dije que tenía sangre que si no le hacía daño y dijo que no, así lo dejó y no lo limpiaron”, argumentó.

Además de la angustia por tenerlo internado desde su nacimiento y de la situación económica de su mamá, requiere algún donador de sangre durante este día para mejoría de la salud de Santyel, por eso Mercedes pide la solidaridad de la ciudadanía culiacanense para apoyar a su hijo.

Pone a disposición el número de cuenta Banorte 4915 6654 1176 5833 y su número de teléfono 667 164 9490 a la espera de personas voluntarias que gusten donar sangre para su hijo.