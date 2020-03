BebÃ© Vega estelarizarÃ¡ primera funciÃ³n de boxeo del 2020 en la GermÃ¡n Evers

Bebé Vega estelarizará primera función de boxeo del 2020 en la Germán Evers

El pugilista mazatleco se medirá al mexiqueño Óscar Saucedo el próximo 21 de marzo

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Una velada de gran nivel es la que se espera para el próximo sábado 21 de marzo, durante la función de boxeo “Con Rumbo a la Cima”, que organiza la promotora Zápari Boxing.

La cancha Germán Evers se encargará de albergar la primera de seis funciones de boxeo planeadas por esta promotora para celebrar en este 2020, donde se presentará una cartelera de alto nivel.

Durante rueda de prensa, el promotor Jesús Zápari dio a conocer los pormenores de esta velada boxística, para la cual, según expresó Zápari, se esperan contiendas llenas de adrenalina y pasión.

“Vamos a contar con muy buenas peleas para esta función, pues tendremos a muchachos de distintas partes del país, que traen muchas ganas de demostrar su nivel”, dijo Zápari.

Esta cartelera estará estelarizada por el pugilista de casa Rubén “Bebé” Vega, quien se medirá ante Óscar Saucedo, de la Ciudad de México, en un duelo que se espera sea de alto nivel de peso Gallo.

Quien se encargará de protagonizar la pelea coestelar será Jesús “Veneno” Aréchiga, en un duelo de peso Super Gallo, donde se enfrentará a Bryan Rodríguez de Jalisco.

Como parte de su preparación, Rubén Vega y Jesús Aréchiga viajaron a Jalisco junto a su entrenador, Héctor Zápari, previo a su regreso al puerto para continuar con su trabajo.

“Tanto el ‘Bebé’ como el ‘Veneno’ vienen bien, ahorita están en un proceso arduo en el campamento, pues a nosotros nos gusta que se vayan desarrollando profesionalmente”.

Está el ‘Bam-Bam’ preparado

Quien no dejó pasar la oportunidad para demostrar estar más que preparado para subirse al cuadrilátero y dar una excelente pelea fue el joven Ariel “Bam-Bam” Salazar, pues considera estar preparado para salir con la victoria.

“Me siento motivado, fuerte y con mucha seguridad, pues me he venido preparando arduamente con mis compañeros del gimnasio para no tener ningún problema al enfrentarme a mi rival”, declaró Salazar.

El “Bam-Bam” tendrá una pelea importante en esta función, pues le tocará medirse ante el jalisciense Pablo Figueroa, dentro del peso Super Pluma, donde tendrá su primer combate a 6 rounds.

OTROS COMBATES

Rafael “Divino” Espinoza vs. Alejandro Zárate

Peso Super Pluma

Héctor Astorga vs. Luis Gómez

Peso Super Pluma

Ángel Martínez vs. César Canal

Peso Mosca

PARA SABER

Los peleadores Francisco Gutiérrez (Super Gallo), Julio Martínez (Super Gallo), Alex Zavala (Super Ligero) y Rafael “Panadero” Rosas (Pluma), aún no tienen confirmado a su rival.