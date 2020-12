Becky Hammon: la primera mujer en ser entrenadora en un partido de Fase Regular de la NBA

Hammon, de 43 años, tomó la responsabilidad de ser la entrenadora de San Antonio Spurs frente a Los Ángeles Lakers desde el segundo cuarto, en el que Gregg Popovich fue expulsado

Noroeste / Redacción

SAN ANTONIO._ Becky Hammon hizo historia. La legendaria ex jugadora de la WNBA lleva seis años trabajando como asistente en San Antonio Spurs y finalmente este 30 de diciembre de 2020 marcó un hito al quedar de forma oficial como la entrenadora principal de los texanos en un partido de Fase Regular: el mítico Gregg Popovich fue expulsado en el segundo cuarto de la caída por 121-107 de los Spurs ante Los Ángeles Lakers y Hammon fue quién tomó la responsabilidad de conducir al equipo, siendo así la primera mujer en la historia de la NBA en tener el rol de entrenadora en jefe.

Hammon, estadounidense de 43 años, marcó un hito histórico para el que ya parecía estar preparada, que solamente era cuestión de tiempo que se cumpla. De hecho en la última temporada ha estado al frente de los Spurs en algunas ocasiones de forma no oficial, porque a los Spurs los conducía el grupo de asistentes, pero el que quedaba al mando en las planillas de forma oficial era Tim Duncan, quien ya no forma parte de la organización.

"Pop apuntó hacia mí y me dijo, 'tú lo tienes'", contó Hammon sobre el momento en el que se dio cuenta de que quedaba al mando de los Spurs, con 3:55 por jugar en el segundo cuarto.

"Trato de no pensar en el aspecto gigante de esto por que puede ser abrumador. Realmente no tuve tiempo para reflexionarlo. No tuve tiempo de mirar mi teléfono. Así que no se que sucede fuera del AT&T Center", declaró Becky post partido, además de agregar que "obviamente es algo importante, es algo sustancial. Llevo 13 años en San Antonio. Invertí mucho tiempo acá y ellos invirtieron mucho tiempo en mí".

"Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados, traté de motivarlos. Obviamente se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros, pero hubiese amado salir de la cancha con una victoria junto a los muchachos", afirmó Hammon, una leyenda del baloncesto femenino como jugadora: seis veces All-Star en la WNBA, elegida entre las 20 mejores jugadoras de la historia de la liga norteamericana en 2016, campeona de la liga de España en el 2010 y medallista de los Juegos Olímpicos y del Eurobasket con la selección de Rusia, país en el que se nacionalizó cuando vestía la camiseta del CSKA Moscú.

Desde el año 2014 que Hammon, la primera mujer en tener un rol de asistente a tiempo completo en la NBA, está trabajando dentro del staff de San Antonio y año tras año su rol ha ido creciendo a medida que otros colegas se marchan, varios para tomar el rol de entrenador en jefe en otras franquicias. En el 2015 Becky fue la entrenadora de los Spurs en la Summer League y se consagró campeona de ese torneo. Hace unos meses su nombre se rumoreó en varias franquicias como entrenadora, como por ejemplo en New York Knicks.

Frank Vogel, entrenador del equipo rival, manifestó: "He hablado con ella antes y realmente sabe sobre sus cosas y está aquí por una razón. Está equipada con conocimiento, es inteligente y los jugadores tienen un gran respeto por ella. Será una gran entrenadora".

(Con información de NBA México)