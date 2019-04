BelÃ©m Angulo: 'El documental debe reflejar la sociedad actual'

CINE

Belém Angulo: 'El documental debe reflejar la sociedad actual'

Participa en el taller Polos Audiovisuales, en el que crea el corto documental Bicentenario, sobre la vida de una pepenadora

Para Belem Angulo un documental debe ser un reflejo de la sociedad actual y ayudar a mejorarla, por eso hay que contar historias y así lo hizo en el documental Bicentenario, en el que narra la historia de Patricia, una pepenadora que trabaja en el basurón, y lo compartió al finalizar el taller Polos Audiovisuales.

"Es una misión y se tiene que hacer con mucho respeto, un documental está en la mitad de un reportaje y una película, no eres cineasta ni periodista, eres documentalista".

Al taller de Polos Audiovisuales ingresó porque supo que uno de los módulos lo impartiría el productor y director de cine Jorge Pérez, cuya película La negrada fue un boom en 2018.

"Cuando vi su nombre me llamó la atención el curso, era gratuito y fue un proceso, inició de manera teórica dos semanas y media, posteriormente hicimos grabaciones, tuvimos asesorías para edición en cuanto a la narrativa y lo visual".

Otro de los maestros fue el realizador español Albert Pons Martínez, especialista en documentales, así como personal del Imcine, que brindaron asesorías para concretar los proyectos por escrito, hacerlos atractivos y bajar recursos. Y durante seis meses caminaron de la mano de Alán Mimiaga, experto en cine.

Así comenzó Bicentenario, con ayuda del fotógrafo José Betanzos. Hizo el guión, las entrevistas, se encargó de la dirección, la fotografía y la producción.

"Eso hace el trabajo más valioso porque independientemente del esfuerzo, es más personal, al trabajar solo aprendes un montón, qué hacer, qué no hacer".

Bicentenario se relata la vida de una pepenadora llamada Patricia, sus vivencias, sueños, visión, lo que espera de la vida. A la colonia llegó por primera vez cuando era estudiante y hacía actividades de tipo social.

Encontró un mundo lleno de desigualdad, donde conoció a un chico de 14 años que se estaba recuperando de la drogadicción. Y cuando volvió a buscarlo para proponerle contar su historia, ya había fallecido.

Entonces, Belem, quien trabaja en el área digital del Periódico Noroeste, conoció a Patricia, la escuchó cantar, rodeada de gente y le llamó la atención su personalidad y su canto bonito.

"Es una persona que trasmite, me acerqué a ella y es muy buena onda, muy simpática, platicadora, abierta, tiene ángel, por eso decidí hacerlo sobre ella", comparte.

Y cuando le ofreció alguna despensa o algo que necesitara a cambio de que le contara su historia, Patricia la sorprendió.

"Me dijo 'ay mija con que me traigas unas galletas y un refresco, me siento a platicar contigo toda la tarde'. Estuve yendo a su lugar de trabajo, todo se rodó en el basurón".

Fueron tres meses, en distintos momentos, de trabajo de sol a sol, una entrevista de cuatro horas y mucho material gráfico, para contar la historia en siete minutos.

"Lo más difícil fue decidir qué quitar, qué dejar, porque me platicó cosas asombrosas. Quién es ella, de dónde viene, sus sueños e ilusiones, fue la premisa de este trabajo", señala.

"Es una historia muy fuerte, ella fue abusada, tuvo una hija, y para representar ese dolor puse una muñeca rota que había en el basurón. Es difícil porque sientes que estás lucrando, pero en realidad estás contando una historia".

Al final, la historia de Patricia me deja de experiencia haber conocido a una persona maravillosa, asegura, pues a pesar de que su sueño no es estar ahí, en la basura, ella canta, y eso le parece poderoso.

El documental se va a exhibir en todo el país. El Imcine lo proyectará en diversos festivales durante un año, a través de su Red Nacional de Polos Audiovisuales y después de ese año Belem podrá moverlo en convocatorias y sus redes sociales.

"Me siento satisfecha con el resultado obtenido, pero espero que esto sirva para dejar el estigma de que es pobre el que quiere, las diferencias son marcadas, no todos tienen oportunidades, y otros se quedan en el camino".

Como documentalista, ahora Belem tiene como meta seguir preparándose, tomar curso en línea, talleres de dirección cinematográfica, consolidar su trabajo.