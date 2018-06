Belinda arrasa en el #AMLOFest - Noroeste

Belinda arrasa en el #AMLOFest

La cantante ofreció una hora de show como parte del cierre de campaña de AMLO, y fue la más ovacionada en el Estadio Azteca

Noroeste / Redacción

28/06/2018 | 11:50 AM

MÉXICO._ No era la más esperada de la noche. Al fin y al cabo las casi 100 mil personas dentro y fuera del Estadio Azteca estaban ahí para disfrutar del #AMLOfest y celebrar el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, Belinda sencillamente arrasó.

El reloj marcaba las 19:28 cuando los presentadores del evento gritaron su nombre y de inmediato se escuchó la voz en off de la cantante, quien compartía con el público sus deseos para México:

“Quiero un país donde pueda salir a la calle, donde la vida vuelva a tener el valor que nunca debió perder” y “Quiero un México mejor, un México con futuro” fueron algunas de las frases que pronunció antes de aparecer en el escenario con una guitarra eléctrica en mano. Y con los acordes de Muriendo lento empezó su show, difundió vanguardia.com.

La primera sorpresa de su actuación fue que culminó la canción tocando la batería, tal y como lo había prometido en redes sociales.

Y luego también estuvieron varios de sus éxitos, ocho en total, como Bella traición, Egoísta, Si no te quisiera y En la oscuridad, que puso a bailar al público.

La gente estaba feliz porque Belinda traía un juego de pirotecnia y luces, además de bailarines que incluso en Luz sin gravedad recrearon, como en el video de la canción, una clase de ballet.

Belinda no daba tregua: cada canción implicaba un cambio de vestuario completo o un twist a la ropa que había lucido en el número anterior. Y no escatimó en sus looks porque lo mismo lució un impermeable Balenciaga que una chamarra Gucci.

En su mini concierto no faltó el mariachi, que la acompañó en las canciones más coreadas de la noche, como El baile del sapito y Como quien pierde una estrella.

Con un sombrero de charro en mano y un vestido enfundado de corte sirena, Belinda invitó al escenario a su invitado de honor: Espinoza Paz, con quien interpretó Un hombre normal, que la gente coreó de principio a fin.

Para cerrar su actuación, minutos antes de las 20:20 horas, Belinda eligió México lindo y querido, que enloqueció al público y que preparó los ánimos para el arribo de López Obrador.

Antes de Belinda también actuaron Susana Harp, La Banda de Tlaxiaco, Jaraneros y Margarita, la Diosa de la Cumbia.

ESPINOZA PAZ

El angosturense Espinoza Paz sube al escenario para acompañar a Belinda con su tema Un hombre normal.