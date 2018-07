Belinda buscará un lugar en la política - Noroeste

Belinda buscará un lugar en la política

No será en un futuro cercano, pero tiene su ojo puesto para trabajar por el país

Noroeste / Redacción

La cantante Belinda, quien se siente muy orgullosa del triunfo que tuvo Andrés Manuel López Obrador, en estas elecciones 2018, ha puesto un nuevo objetivo para su carrera.

Además de que pronto cumplirá los 29 años, que pronto estrenara otro disco y su próxima gira junto con las divas Paulina Rubio y Marta Sánchez. ha puesto sus ojos en la política, de acuerdo a eldictamen.com.mx.

“Por supuesto (me gustaría dedicarme a la política)... Pero más que a la política lo que yo quiero es ayudar, hacer cosas buenas por mi país, quiero ser una persona que use su fama no sólo para anunciar cosas padres, marcas, sino ayudar con conciertos, fundaciones, quiero acercarme mucho más a la gente”, expresó.

"Llevo ya un tiempo conociendo más de política, estoy leyendo muchos libros. Me ha interesado mucho, no me importa cómo se nos juzgue (a los artistas). He estado leyendo y quiero aprender mucho más”.