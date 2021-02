Belinda llora la muerte de su abuela

La muerte de la abuela de Belinda llegó de manera inesperada y la cantante le dio el último adiós con un triste mensaje

Noroeste / Redacción

10/02/2021 | 12:39 AM

La mañana del miércoles, Juana Moreno de 88 años de edad murió tras algunos días delicada de salud, y su nieta Belinda es quien más ha sufrido con esta pérdida por la gran relación que tenía con su abuelita.

Con un triste mensaje, Belinda conmovió a través de Instagram, en donde compartió el “vacío” que está enfrentando tras enterarse de que “la mujer de su vida” acababa de fallecer.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi todo! Abuelita te amo! te amo con locura! y siempre estarás en mi corazón y en mi mente. No sé cómo superar esto… no sé cómo superar esta tristeza, este vacío (…) El peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe, quiero que se acabe!!!! Quiero que se acabe todo esto !!!! No aguanto más”, escribió Belinda.

Belinda también pidió a sus fans que le ayuden con algo: “mándenme fotos y videos con ella. ¡Quiero verla y sentirla!".