Belinda se tatúa todo el cuerpo para su nuevo video

Para la grabación del video del tema Amor a primera vista, la cantante sorprende a sus seguidores

Noroeste / Redacción

Belinda sorprendió a sus seguidores luego de dar un adelanto de su próximo single a estrenar, "Amor a primera vista", la primera colaboración que tiene con el grupo mexicano, Los Ángeles Azules y es que para la grabación del video... ¡la cantante se tuatuó!.

En entrevista para la revista Quién, Belinda aseguró sentirse feliz de dicha colaboración.

"Fue increíble trabajar con ellos, todos son súper talentosos. Para mí era importante colaborar con artistas mexicanos que tuvieran ese sonido. Extraño mucho la música con instrumentos, porque últimamente todo ha sido con sintetizadores”, dijo.

Para la grabación del video, la cantante se caracterizó como 'chola' y todo su cuerpo fue tatuado por artistas mexicanos.

"Me tatuaron todo el cuerpo, fueron cuatro horas y media de trabajo por artistas mexicanos. Siempre mostramos una parte de México, pero no dejamos ver la parte más ruda o de calle. El arte de los tatuajes es algo impresionante que en México casi no se enseña, pero hay muchos artistas increíbles que hacen trabajos espectaculares”.

Además, Lupillo Rivera se habría tatuado el rostro de Belinda. Aunque en diferentes medios se ha especulado sobre un posible noviazgo, la realidad es que la pareja goza de una buena amistad.

El ‘Toro del Corrido’ goza de las grabaciones de La Voz junto a Belinda, de acuerdo a Tv Notas se habría tatuado el rostro de Belinda en el brazo izquierdo desde hace un mes.

“Lupillo no quiere que nadie se entere del tatuaje” reveló la publicación. Esta sería la razón por la que el cantautor siempre utiliza saco o camisa larga; además de evitar burlas del público podría generar el rechazo de Belinda.