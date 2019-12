Belinda y Yahir comparten sus tradiciones en Navidad

El elenco de Hoy no me puedo levantar destaca el carácter familiar del festejo y se prepara para subir al escenario el 31 de enero en la Ciudad de México

Noroeste / Redacción

Belinday y Yahir, con parte del elenco de Hoy no me puedo levantar.

Durante un descanso entre ensayos del musical Hoy no me puedo levantar, Belinda, Yahir y Sharis Cid, así como el director Juan Ríos, comparten con sus tradiciones navideñas, destacando que es una época de reflexión, familia, magia y buena comida.

“Mis recuerdos son la mayoría en España, con mi abuelita, mi familia que está allá; siempre ponemos el arbolito de Navidad, las canciones, yo tengo la oportunidad de cocinar, pero porque me obliga mi abuela. Casi siempre estoy trabajando y no tengo tiempo de cocinar en mi casa, pero mi abuelita siempre me dice: Belindita, aquí tienes que trabajar, a poner la mesa, a poner la comida, vamos a hacer el corderito, vamos a hacer esto y el otro”, dice Belinda.

“Yo me pongo a cocinar con ella y aprendo tanto; a la edad que tiene, verla con tanto ánimo y cada año más sonriente, eso me ayuda mucho a mí, a darme cuenta de lo importante que es disfrutar cada momento, de que no importa la edad, nunca es tarde para ser feliz, para celebrar la Navidad, para estar con tus seres queridos. Entonces, a mí sí me gusta mucho estar en familia en estas épocas, a ver si un día vienen a Madrid y les cocino”.

– ¡No le crean, no le crean! – bromea Yahir. – Te voy a mandar un video cuando esté cocinando y vas a ver. Sí, es más porque tengo la obligación de cocinar, pero no cocino tan mal, ¿eh? – responde la intérprete de “Luz sin gravedad”, de acuerdo a milenio.com.

“En el barrio donde crecí siempre nos juntábamos toda la bola, tenía muy buenos vecinos, había posada, mucha pachanga. Mi abuelo, músico de toda la vida, siempre con la guitarra cante y cante; cada Navidad lo extraño muchísimo al viejo. En la casa todo mundo cocina, pero yo no soy muy fan de la comida navideña, pero soy de la pachanga y la familia”, comparte Yahir.

– ¿No te gusta el pavo? ¿Te vas a ir con tus tupper de sano? ¡No por favor! – interrumpe Belinda.

“Sí como, pero no estoy esperando que llegue Navidad para eso. Como anécdota, siempre he sido fan de beisbol y he jugado toda mi vida, un día mi papá me regaló una chamarra de Los Rojos de Cincinnati, increíble; moría por salir a la calle para que la vieran mis amigos, pero cuando salgo me tiran un cuete, entonces toda quemada, lloré que no tienes idea, mi papá ya no la compró”, continúa él.

Sharis Cid indica: “A mí la Navidad me encanta, tengo ya 26 años viviendo en la Ciudad de México, alejada de mi familia; pero, de chica, era estar todos juntos, somos de Chihuahua y nos íbamos a Ruidoso, a esquiar, ahí hacíamos la cena deliciosa. Ahora, va a ser una Navidad super especial, con mi angelito que llegó, que es mi nieta. Siempre ha sido maravillosa, en familia, seguimos las tradiciones; a las 7 de la mañana bajar todos lagañosos a ver qué les trajo Santa a los niños”. Ríos destaca que es época de reflexión y disfrutar la comida.

Hoy no me puedo levantar estrenará el 31 de enero de 2020 en el Centro Cultural Teatro 2 con Belinda como María, Yahir como Mario.

El musical se estrenó hace 15 años en España, con un libreto basado en las canciones de Mecano; al poco tiempo llegó a México.