Bella y siniestra luce Anne Hathaway en el primer tráiler de 'The Witches'

La nueva versión de la emblemática película de los 90, The Witches, ya tiene fecha de estreno y esta mañana se lanzaron las primeras imágenes de la actriz Anne Hathaway, quien da vida a “la gran bruja” de la cinta producida por Robert Zemeckis y el mexicano Guillermo del Toro.

El tan esperado filme se estrenará en Estados Unidos a través de la plataforma digital HBO Max, el próximo 22 de octubre; aunque se espera que en México llegue a las salas de cine como lo anunció hace unos minutos una cadena importante de la industria.

“Esta temporada de Halloween trae la pantalla grande a casa. #TheWitchesHBOMax llegará exclusivamente a HBOMax el 22 de octubre”, se lee en las redes sociales del servicio de streaming.

Por el mismo medio fue publicado el primer avance de la cinta protagonizada por Anne Hathaway, quien luce un atuendo vintage y que recuerda mucho a la versión original estelarizada por Anjelica Huston, citó infobae.com.

Anne Hathaway, Octavia Spencer and Stanley Tucci in ‘The Witches’, which debuts on HBO Max on October 22 pic.twitter.com/qfT9coeN4d