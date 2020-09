Bellas de Noche, un documental de María José Cuevas, para recordar a Wanda Seux en Netflix

¿Cómo aceptar el paso el tiempo, el olvido y vivir con ello? María José Cuevas se introduce en lo más íntimo de la vida de Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza, Princesa Yamal, y claro, Wanda Seux

03/09/2020 | 09:07 AM

MÉXICO._ El miércoles falleció la actriz y vedette Wanda Seux, y una gran forma para despedirse de ella es revisando su trayectoria en el documental Bellas de Noche, de María José Cuevas, que está disponible en Netflix.

El documental hace un recorrido por la vida nocturna de la Ciudad de México entre las décadas de los años 70 y 80, cuando los cabarets eran el escape para distraerse. Ahí, las grandes estrellas, fueron las vedettes.

María José Cuevas se acerca a Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza, Princesa Yamal, y claro, Wanda Seux. Ellas cuentan cómo fue ser una vedette en aquella época, cuando los contratos no paraban y las propuestas de todo tipo no faltaban.

El contraste es un elemento clave en este trabajo fílmico, pues compara las noche de glamour y protagonismo con su actual realidad, lejos de los escenarios que frecuentaban y con una juventud que se les ha ido de las manos.

Bellas de Noche se estrenó en 2016 y ha recibido varios reconocimientos a su paso como en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el de Los Cabos. Además hace un recorrido por otros eventos de cine internacionales.

A pesar de que estuvo nominado a cuatro premios Ariel por Mejor Película, Mejor Largometraje Documental, Edición y Ópera Primera, no obtuvo ninguno.