Ben Affleck dejarÃ¡ de ser Bruce Wayne para The Batman, la nueva cinta dirigida por Matt Reeves

MADRID (SinEmbargo)._ Tras meses, años incluso, de especulaciones, ya es oficial: Ben Affleck dejará de ser Batman. El actor no estará en la película en solitario del Caballero oscuro que dirigirá Matt Reeves y, que, por el momento, no cuenta con protagonista.

Además, Warner Bros. lanzó un comunicado en el que establece la fecha de estreno del nuevo filme: 25 de junio de 2021. Poco después de anunciarse la noticia, Affleck acudió a las redes sociales para desear suerte a Reeves con su nuevo proyecto.

“Muy emocionado por Batman en verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves cobrar vida”, tuiteó Affleck

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO