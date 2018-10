Ben Affleck habla de su adicciÃ³n al alcohol

Ben Affleck habla de su adicción al alcohol

El actor de Hollywood escribe en Instagram que la batalla contra una adicción es difícil y para toda la vida

Noroeste / Redacción

06/10/2018 | 11:08 AM

LOS ÁNGELES._ Ben Affleck culminó un nuevo tratamiento de rehabilitación para poner fin a su adicción al alcohol.

El actor de Hollywood permaneció internado 40 días y, al salir, decidió compartir un comunicado en su cuenta de Instagram.

"El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y seguidores significa más de lo que puedo expresar. Me ha dado la fortaleza para poder hablar de mi enfermedad con otros. La batalla contra cualquier tipo de adicción es un lucha difícil y para toda la vida. Por tanto, nunca se está, en realidad, fuera o dentro del tratamiento", escribió el actor de 46 años.

Además, agregó que hay "mucha gente que ha hablado en los medios sobre sus propias experiencias con las adicciones. A esa gente, quiero decirle gracias".

Imagen de cuando Jennifer Garner lo lleva a rehabilitación.

También anunció que "acepta con humildad" seguir aprovechando la ayuda de la gente para, más adelante, poder convertirse en un ejemplo para otros enfermos. Pero mientras termina de recuperarse, la que hasta ahora era todavía su mujer, Jennifer Garner, ha aprovechado para acelerar el proceso de divorcio.

Apresura divorcio Jennifer Garner

La actriz puso en manos de un juez privado los documentos legales necesarios para agilizar el proceso de separación, que anunciaron en 2015, aprovechando esta buena racha de Affleck.

Fuentes de medio TMZ indicaron que Garner tiene como objetivo ser una mujer soltera para fin de año. Solicitó el divorcio en abril del año pasado y la pareja ha estado separada desde 2015.

Garner le está pidiendo al juez en su divorcio que saque el caso del sistema judicial y lo ponga en manos de un juez privado. La razón: las cortes a menudo se mueven a un ritmo muy lento. Un juez privado puede acelerar el proceso y manejar los detalles finales rápidamente, citó infobae.com.

Aquí junto a dos de sus tres hijos.

Al parecer medio, Jen no quería establecer un acuerdo de custodia de sus tres hijos hasta que su ex no estuviera completamente recuperado de su adicción.