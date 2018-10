Ben Affleck, otra vez soltero: deja a Shauna Sexton, modelo de Playboy

El actor y director de Hollywood decidió terminar la relación con la joven para enfocarse en su sobriedad y en su familia

Noroeste / Redacción

10/10/2018 | 09:00 AM

LOS ÁNGELES._ El romance entre Ben Affleck y la modelo de Playboy Shauna Sexton se habría terminado, indicaron varios medios estadounidenses como People y Page Six.

El fin de la breve relación se produce días después de que la pareja disfrutara de una escapada romántica a Big Sky, Montana, durante el fin de semana, donde Sexton, de 22 años, publicó una foto de Affleck, de 46, en sus redes sociales por primera vez.

"No había nada de lo que separarse, ya que fue casual", dijo una fuente a People. "Disfrutó estar con ella, pero está trabajando en sí mismo, y en este momento no es algo que funcione Hoy se enfoca en su sobriedad, su familia y su próximo proyecto".

La ahora ex pareja fue vista junta por primera vez en el exclusivo restaurante Nobu, en Los Ángeles, el 16 de agosto pasado. Dos días más tarde, fueron retratados muy sonrientes en la camioneta del actor y director en Jack in the Box, un local de comida rápida.

El 22 de agosto, Jennifer Garner llevó a su ex marido a un centro de rehabilitación tras conocerse unas imágenes de él recibiendo un paquete de alcohol en su casa de California.

La semana pasada, Affleck salió de rehabilitación tras 40 días de tratamiento y firmó su divorcio con Garner, con quien acordó la custodia compartida de sus tres hijos.