Beneficia Quirino con Fiat a 'club de Toby notarial', describe Almaral Rodríguez

Juniors y priistas se sacaron la rifa de los Fiat notariales, dijo el legislador de Morena, quien reprobó que Ordaz Coppel beneficie a personas sin perfil para ser notarios, lo cual consideró una lista ofensiva

América Armenta

“En este buen fin del 2020 se benefició al club de Tobi”, declaró Marco César Almaral Rodríguez, destacando que fueron 46 hombres y ocho mujeres, por lo que ni al principio de paridad recurrió.

El diputado de Morena dio su posicionamiento sobre el otorgamiento de los Fiat a la cúpula priista por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Cualquiera que se pregunte qué tienen en común los últimos titulares del Poder Ejecutivo, puede encontrar un buen número de respuestas a la mano y entre ellas, sin temor a equivocarse, que los gobernadores en turno asuman que le pueden ver la cara a la gente, no a los ojos, sino como eufemismo de engaño, y que dan por hecho que pueden actuar impunemente”, declaró.

“Eso ocurre con la entrega de Fiats notariales, ciertamente una facultad exclusiva del gobernador, en términos de las facultades que le brinda el artículo 65, fracción 12 de la Constitución Política del Estado, pero que por alguna razón, ojalá alguna pizca de escrúpulos, siempre dejan al cuarto para las 12 y con las maletas materialmente a la puerta, como si se arrepintieran de sus actos de última hora”, agregó.

El legislador de Morena agregó que lo mismo intentó Jesús Aguilar Padilla en 2010, cuando a dos meses de dejar el cargo inició el procedimiento para la expedición de Fiats notariales, pero por la aparición de su hermano Octavio y el ex presidente del PRI, Jesús Burgos Pinto, en una larga lista de 68 aspirantes, todos familiares, amigos y funcionarios públicos del gobernador, el proceso tuvo que suspenderse.

“Lo suspendió el escándalo producido por la lista, porque el proceso fue impugnado judicialmente por algunos abogados y porque al calor del triunfo electoral, Malova no tuvo más remedio que solicitar públicamente su cancelación”, expuso.

Almaral Rodríguez abundó en su posicionamiento que con Malova se entendieron los valores del aguilarismo y en febrero de 2015, pagó el favor y aunque solo aprobó 28 de los 68 materialmente propuestos por su sucesor y dejó fuera de la lista al hermano del ex gobernador Aguilar Padilla y al ex dirigente del PRI, Jesús Burgos Pinto, a partir de entonces se hicieron notarios los mismos personajes de la familia priista y sus “juniors”.

Jesús Manuel y Luis Fernando Ortiz Bishop, hijos del ex magistrado electoral, Jesús Manuel Ortiz Andrade; Fortino Bórquez, ex subprocurador de justicia en la zona sur en el sexenio de Jesús Aguilar; José Joel Bouciéguez Velarde, hijo del actual subsecretario de gobierno, Joel Bouciéguez Lizárraga; Jorge Julián Chávez Murillo, hijo del ex procurador de Justicia, Julián Chávez Castro, entre otros, José de Jesús González, solo por el mérito de ser el yerno de Agustín Coppel, son los nombres que Almaral Rodríguez sacó a relucir.

“El Gobernador Quirino Ordaz no puede negar que sus compromisos con el aguilarismo se cumplen con creces, cuando a la lista de los nuevos notarios solo parece faltarle el nombre de Octavio Aguilar Padilla, aunque en su lugar la encabeza el ex dirigente del PRI, Jesús Burgos Pinto”, refirió.

“Dijera el cómico Pompín Iglesias ¡Qué bonita familia!... según los gobernadores en turno no hay más abogados que los del PRI y no habiendo más hay que regalarles su Fiat; La lista de beneficiados por el Gobernador Quirino Ordaz es ofensiva para el criterio de imparcialidad en el servicio público y una vergüenza para los notarios”, añadió.

Aunque se reconozcan las facultades del gobernador para determinar la creación de notarías, no es una atribución discrecional, como la que le atribuye.

Transparencia sustituida por el escándalo

Para autorizar nuevos Fiats notariales, detalló Almaral Rodríguez, la Ley del notariado le ordena al gobernador, en su artículo 11, considerar al menos seis factores, como la población y la tendencia de su crecimiento; las necesidades notariales de la población, las condiciones socioeconómicas del municipio, la frecuencia y facilidades de las transacciones; el número de actos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y, desde luego, la muerte o incapacidad de algún notario en ejercicio.

La transparencia del procedimiento es sustituida de nuevo por el escándalo, cuando los criterios políticos, el favoritismo, el amiguismo y las complicidades políticas se evidencian en los nombres de los nuevos notarios, Jesús Burgos Pinto, Arturo Duarte García, Manuel Octavio Aguilar Sánchez, Jesús Enrique Hernández Guerrero y Carlos Gandarilla, entre otros.

"En manos del gobernador está transparentar el proceso, publicando los criterios que se ordena el Artículo 11 de la ley del notariado. Esperemos que le informe a la sociedad qué necesidades notariales observa o al menos del número de muertes o incapacidades de notarios en funciones que se han producido entre la fecha del regalo de Malova hasta el suyo, como para sustituirlas con personajes de su misma militancia política".

Premio para la aristocracia

Como un premio para la aristocracia y algo a lo que la ciudadanía en general no puede aspirar, es como consideró la diputada Flora Isela Miranda Leal la entrega de los Fiat notariales por parte del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“En Sinaloa siempre hemos visto ese extraño fenómeno de la repartición de notarías que favorecen a la aristocracia de grupos políticos cercanos al poder”, declaró, “esos, amigos sinaloenses, están reservados para poderosos políticos, hijos de notarios en funciones y amigos en función en turno”, agregó.

La trayectoria política en el PRI de quienes la legisladora expuso de las listas de beneficiados le hizo asegurar que no es necesario tener un perfil qué cumplir para estar en uno de esos cargos.