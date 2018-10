Benjamín Gil está de regreso con Tomateros de Culiacán

Para el ex mánager no hay una razón por la cual Tomateros de Culiacán no pueda estar peleando el campeonato

Ernesto Gutiérrez

11/10/2018 | 5:53 PM Compartida 3 veces

Benjamín Gil elogió a Lorenzo Bundy. Foto: Roberto Armenta

CULIACÁN._ Benjamín Gil está de regreso en Tomateros de Culiacán, al menos para convivir un poco con los beisbolistas y charlar con el nuevo mánager Lorenzo Bundy, quien estará guiando al equipo en la temporada 2018-19 de la Liga Mexicana del Pacífico luego de la sorpresiva separación de “El Matador” del equipo. Tras conquistar la corona con Tomateros, Gil decidió separarse del cargo de manejador por cuestiones personales. “El Matador” dio su aprobación sobre la elección del nuevo mánager de Tomateros y mostró total respeto por Lorenzo Bundy. “Muchísimo respeto le tengo a Lorenzo, siempre se lo he tenido desde que era jugador y ahora como colega. “Su historia ¿quién la tiene? Me atrevo a decir que su historial quizás lo tiene Tim Johnson y Cananea, que también estuvo como coach en Ligas Mayores, pero fuera de ellos tres nadie tiene la trayectoria que tuvieron en Estados Unidos, y eso no es fácil”, expresó Benjamín Gil. Benjamín descartó su regreso esta temporada al beisbol, sin embargo, fue claro al decir que él no se ha retirado. Por lo pronto continuará siendo parte de la organización guinda y aseguró que pese a estar dedicado a su familia estará viniendo a Culiacán para seguir aportando al equipo. “Tengo mis compromisos y estoy entregado al cien por ciento al acuerdo que llegamos con Tomateros. Es decisión mía, quiero estar cerca de mis dos hijos, del menor y de Mateo estar al tanto de su desarrollo para después de una temporada. “Voy a estar viniendo una vez al mes, en veces dos, ver lo que está sucediendo y dar mis observaciones. Al fin de cuentas formo parte de la organización, estoy muy contento de seguir siendo parte de la organización y voy a aportar en todo lo que se me pida”. Por último, Benjamín Gil aseguró que Tomateros de Culiacán no tiene por qué no estar peleando el campeonato en esta campaña. “El róster sigue siendo un róster excelente y no hay una razón por la cual no debemos de seguir peleando y pelear el campeonato”. TE PUEDE INTERESAR: Tomateros de Culiacán celebra misa antes de su debut en la LMP #Benjamín Gil

#Tomateros de Culiacán

#Lorenzo Bundy

#LMP

