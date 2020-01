Benjamín Gil sale con amargo sabor de boca tras derrota de Tomateros

El mánager de Culiacán reconoce el buen juego de Venados

Carlos Robles

No fue la noche de Tomateros de Culiacán.

MAZATLÁN._ Con un amargo sabor de boca se mostró el mánager del equipo Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil, quien no solamente expresó que fue un buen juego del equipo rival, sino que supieron aprovechar más las oportunidades.

Esto, tras caer el equipo guinda 0-7 ante Venados de Mazatlán en el juego 3 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

“La verdad es que fue un buen juego de Venados, aprovecharon nuestras equivocaciones tanto en la loma como a la defensiva, tuvieron un buen pitcheo de Oramas, que cuando le pudimos conectar la bola salía a las manos”, dijo.

“Para mi gusto debió haber sido con posibilidades de regresar, no se dieron las cuentas como se hubiera querido, no jugamos buen beisbol, pues si nosotros jugamos nuestro beisbol, no hay quien nos gane”.

LEER: Venados de Mazatlán se mete a la pelea al blanquear 7-0 a Tomateros de Culiacán