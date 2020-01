Benjamín Gil siempre dijo no estamos para competir, estamos para ganar el campeonato: Héctor Ley

Ley López expresó que afortunadamente se logró el campeonato, que es una gran satisfacción el haber cumplido con el público

José Abraham Sanz

31/01/2020 | 00:55 AM

El presidente ejecutivo de Tomateros de Culiacán, Héctor Ley López, se dijo muy contento y satisfecho por la victoria obtenida esta noche y con ello el título número 12 para el club guinda en su historia de la Liga Mexicana del Pacífico de beisbol.

Además recalcó que siempre, el objetivo del club Tomateros, fue lograr el campeonato para su afición.

“Muy contento y satisfecho de haber cumplido con nuestra afición, porque desde que empezó la temporada nos preguntaban a qué le tirábamos, y pues al campeonato, pues ¿a qué más le vamos a tirar?”, señaló.

“Nos preguntaban que si era cierto y a Benjamín (Gil) no dejaba, cada vez que tenía la oportunidad, de hablar con él, volverle a preguntar, 'oye esto, oye el otro' y él siempre me decía lo mismo, 'vamos por el campeonato. No estamos aquí, para competir, estamos para ganar el campeonato”.

Ley López expresó que afortunadamente se logró el campeonato, que es una gran satisfacción el haber cumplido con el público.

“Porque finalmente el público es quien tiene todo el espectáculo”, opinó.

También se le preguntó lo que se siente ganar una serie tan pareja ante un rival como Venados de Mazatlán.

“Pues muy contento, muy satisfecho, porque ellos fueron un equipo contendiente, formidable, tan formidable que nos llevaron hasta el séptimo juego”, dijo.

“En el séptimo nadie esperaba un resultado a como fue, todo mundo esperábamos que iba a estar más cardiaco, más tenso, más complicado, sin embargo, pues estuvo bien”.

A Héctor Ley se le cuestionó sobre la expectativa que hay Serie del Caribe 2020, a la que viajarán desde mañana a San Juan, Puerto Rico.

“Vamos por el campeonato, seguro, eso de ir a competir... eso no es así, uno va y va por el campeonato, se pueda o no eso es otra cosa, pero van por ello”, expresó.