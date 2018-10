Benjamín Palazuelos, contento por la oportunidad que le ha dado Maradona

Dorados se enfrenta a Xolos de Tijuana este viernes y jóvenes como Benjamín Palazuelos lo podrían aprovechar para mostrarse y ganar un lugar en la Liga MX

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Benjamín Palazuelos debutó en este torneo del Ascenso MX bajo el mando de Diego Armando Maradona y ha sido titular en tres de los últimos cuatro juegos de Dorados de Sinaloa, por lo que se dijo contento de accionar que ha tenido con el equipo.

“Me siento muy feliz, muy contento. En lo futbolístico me vino muy bien (la llegada de Maradona), me he sentido muy bien en estos partidos y siento que lo he hecho muy bien”, comentó el zaguero culiacanense.

Para Palazuelos el triunfo ante Club Atlético Zacatepec fue muy importante porque se rompieron los paradigmas de que Dorados no podía ganar de visita.

“Fue un triunfo muy importante porque no habíamos ganado de visita, fuimos y lo conseguimos en una cancha muy complicada, contra un rival directo que también está peleando por calificar.

“Estuvo muy complicado el partido, pero gracias a Dios se ganó que era lo importante para ganar confianza y sacar esos pájaros de que no se puede ganar de visita”.

El casaca número 81 de Dorados sabe que se viene un cierre complicado para Dorados, sin embargo, confía que el equipo pueda sacar buenos resultados y mantenerse en zona de Liguilla, a la cual llegaron con la victoria ante Zacatepec.

El parón de la fecha FIFA llegó en el peor momento para Dorados ya que había ganado tres de sus últimos encuentros, sin embargo, el zaguero sinaloense consideró que más allá de cortarles el ritmo este descanso les servirá para trabajar mejor de cara al partido ante Mineros de Zacatecas, que ya está clasificado a la Liguilla.

“Ahora con el parón de la fecha FIFA yo creo que nos va a venir muy bien más que nada porque tenemos un partido muy importante, un amistoso contra Xolos, que nos va a venir muy bien porque posteriormente vamos y enfrentamos a Mineros, un rival que va arriba y es complicado en su casa”.

Los sinaloenses se medirán a Xolos de Tijuana este viernes en un duelo de preparación, a las 20:00 horas de Sinaloa, algo que puede ser benéfico para Benjamín Palazuelos, ya que podrá mostrarse ante el equipo de Primera División y con una buena actuación abrirse las puertas a la escuadra fronteriza como recientemente lo hizo Jesús “Canelo” Angulo.

“Uno nunca sabe quién te está viendo y más ahí en Tijuana que la gente nos conoce, está al tanto de nosotros, y es una oportunidad, todos lo vemos como una oportunidad que el día de mañana nos puedan hablar y estar jugando allá”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: Para Vinicio Angulo el receso por Fecha FIFA no afectará a Dorados