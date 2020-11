Best Buy deja México; cerrará 49 sucursales

Noroeste / Redacción

24/11/2020 | 08:55 AM

Foto: Best Buy

La cadena estadounidense de tiendas especializadas en tecnología, Best Buy, finalizará sus operaciones en México para mejorar su estructura organizacional y su enfoque estratégico, según lo informó en su reporte trimestral.

La compañía fundada en 1966, por Richard M. Schulze y cuya sede está en Richfield, Minnesota, explicó que su salida del territorio mexicano es parte de una reestructuración de 111 millones de dólares durane el tercer trimestre del año fiscal.

"Se relacionaron principalmente con los cargos asociados con la decisión de la compañía este trimestre de salir de las operaciones en México y las acciones para alinear mejor su estructura organizacional con su enfoque estratégico", indicó Best Buy.

Este martes Best Buy informó a sus inversionistas su salida de México, en parte debido a los efectos de la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La empresa estadounidense detalló que de sus 49 sucursales en México, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

"Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores [...] Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional", afirmó Best Buy.

"Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca #1 en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado", dijo Fernando Silva, presidente de Best Buy México.

A pesar del cierre de sus sucursales mexicanas, el sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar su inventario y garantiza a los clientes que tanto las órdenes en proceso, como las compras que hagan durante las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma.

Silva agregó que a pesar de su trabajo los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México.

"Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, señaló el directivo.

A través de un comunicado, Best Buy aseguró que dará la ayuda necesaria a sus colaboradores en México, en el proceso para que la conclusión de la relación con la empresa sea favorable.

- Con información de El Universal