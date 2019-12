BeyoncÃ© confiesa cÃ³mo se rehizo tras sufrir varios abortos espontÃ¡neos

Beyoncé confiesa cómo se rehizo tras sufrir varios abortos espontáneos

La cantante, que protagoniza la portada de Elle de enero, se sincera sobre la maternidad y la conciliación

Noroeste / Redacción

Beyoncé protagoniza la portada de la versión estadounidense de la revista Elle del mes de enero. Poco dada a conceder entrevistas y mucho menos a hablar de su vida privada, la cantante, de 38 años se ha sincerado sobre algunos aspectos que han marcado su vida, sobre todo la maternidad.

Queen B, que ha posado para la fotógrafa Melina Matsoukas, ha contestado a las preguntas que sus propios fans le han enviado por mail, Facebook e Instagram.

La reina del pop, casada con el rapero Jay Z y madre de tres niños, Blue Ivy, de 7 años, y los gemelos, Sir y Rumi, de 2, habló sobre cómo le cambió la vida, tanto personal como profesionalmente, sufrir abortos espontáneos cuando decidió ser madre.

“Empecé a buscar un significado más profundo cuando la vida comenzó a enseñarme lecciones que no sabía que necesitaba. El éxito me parece diferente ahora”, contesta a preguntas de una fan. “Aprendí que el dolor y la pérdida eran un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona”, prosigue. “Tuve a Blue y la búsqueda de mi yo interior fue mucho más profunda. Morí y renací de la relación conmigo misma. Ser ‘la número uno’ ya no era mi prioridad. Mi verdadera victoria ha sido crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí. Eso es muy gratificante”, sostiene en otra de las respuestas.

La artista ha explicado cómo concilia su maternidad con su profesión.

Beyonce, en la portada de Elle.

Según ella, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia es “lo más estresante” de su día a día.

“Me aseguro de estar presente para mis hijos: dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y a Sir a sus actividades, tener tiempo para mis momentos con mi marido y llegar a tiempo a casa para cenar en familia, todo mientras dirijo una empresa puede ser desafiante. Hacer malabares con todos esos roles puede ser estresante, pero creo que es la vida para cualquier madre trabajadora”, reflexiona.

“Si alguien me dijera hace 15 años que mi cuerpo sufriría tantos cambios y fluctuaciones, y que me sentiría más femenina y segura con mis curvas, no lo habría creído. Pero los niños y la madurez me han enseñado a valorarme más allá de mi apariencia física”

"Y realmente a comprender que soy más que suficiente sin importar en qué etapa de la vida me encuentre. El que no te importe es lo más liberador”.

“También conocer la verdadera belleza es algo que no puedes ver. Deseo que las personas se centren en descubrir la belleza dentro de sí mismos en lugar de criticar a otros”.

Además de la maternidad, Beyoncé ha hablado de su marca de ropa sin género Ivy Park, que acaba de relanzar en colaboración con Adidas