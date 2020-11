Beyoncé lidera con 9 la lista de nominados al Grammy

Los segundos más nominados, con seis menciones cada uno, fueron Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Beyoncé lleva su desfile negro a los Grammy: el himno de la estrella pop sobre orgullo negro recibió múltiples nominaciones este martes, y la hizo la principal contendiente con nueve menciones.

Beyoncé obtuvo postulaciones a canción y grabación del año por “Black Parade”, que lanzó en el Juneteenth, la festividad que conmemora cuando los últimos afroestadounidenses esclavizados se enteraron de que eran libres. El tema, que llegó al Top 40 en las listas de popularidad, también está nominado a mejor canción de R&B y mejor interpretación de R&B.

La película de Beyoncé “Black Is King”, que resaltó el arte, la música, la historia y la moda negra, competirá por el premio al mejor video musical versión larga, mientras que el clip de “Brown Skin Girl”, una canción dedicada a mujeres de piel oscura, está nominado a mejor video musical. La cantante también recibió tres nominaciones por su aparición como invitada en el éxito No. 1 de Megan Thee Stallion “Savage”.

Beyoncé, una ganadora de 24 premios Grammy, es la segunda artista más nominada en la historia de los premios con un total de 79 candidaturas, citó sandiegouniontribune.com.

Está solo detrás de su esposo Jay-Z y de Quincy Jones, quienes han recibido 80 nominaciones cada uno. Jay-Z cuenta con tres nominaciones este año por sus contribuciones a las canciones de Beyoncé: coescribió “Black Parade” y “Savage”, por lo que compite en las categorías de canción del año, mejor canción de R&B y mejor canción de rap. Jay-Z ha ganado 22 Grammy a lo largo de su carrera.

El dominio de Beyoncé de este año resulta una sorpresa, pues la cantante no lanzó un nuevo álbum.

Otras sorpresas, o más bien desaires, fue la total exclusión del astro del pop The Weeknd pese a tener un álbum No. 1, múltiples sencillos exitosos y ser el próximo artista que encabece el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Luke Combs, quien dominó las listas de música country y marcó récords en los servicios de streaming, tampoco recibió ninguna nominación.

Los segundos más nominados, con seis menciones cada uno, fueron Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch.

Lipa, quien ganó dos Grammy el año pasado, recibió nominaciones a álbum del año por “Future Nostalgia” así como canción y grabación del año por su éxito “Don’t Start Now”. También figura con J Balvin, Bad Bunny y Tainy en el apartado de mejor interpretación pop vocal de un dúo o grupo por “Un día (One Day)”.

Swift, cuyos dos últimos discos no fueron postulados a álbum del año, compite por el máximo premio con su sorpresivo “folklore”. De ganar, sería la primera artista en alzarse con el premio tres veces.

Otros nominados a álbum del año fueron “Hollywood’s Bleeding” de Post Malone, “Everyday Life” de Coldplay, “Women In Music Pt. III” de HAIM, “Chilombo” de Jhené Aiko; “Djesse Vol. 3” de Jacob Collier y la edición de lujo del disco homónimo de Black Pumas.

Por el premio a la grabación del año compiten, además de “Black Parade” y “Savage”, “Rockstar” de DaBaby and Ricch, “Circles” de Malone, “Don’t Start Now” de Lipa, “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Colors” de Black Pumas y “Say So” de Doja Cat.

“Black Parade”, “Don’t Start Now”, “Everything I Wanted” y “Circles” también están nominadas a canción del año —un premio a los compositores— junto con “cardigan” de Swift, “The Box” de Ricch, “If the World Was Ending” de JP Saxe y Julia Michaels y “I Can’t Breathe” de H.E.R., su himno de protesta contra la brutalidad policial.

Varias canciones que emergieron tras las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor fueron nominadas al Grammy, incluyendo “The Bigger Picture” de Lil Baby (mejor canción de rap, mejor interpretación de rap), “Lockdown” de Anderson .Paak (mejor interpretación de rap melódico, mejor video musical), “Black Like Me” de Mickey Guyton (mejor intepretación country solista) y “Black Parade” de Beyoncé.

“Pienso que es significativo. Pienso que es un reflejo de lo que ha pasado en nuestro mundo”, dijo Mason Jr. de las múltiples canciones de protesta postuladas este año.

“Los músicos y artistas y letristas y productores escriben sobre lo que está pasando en sus vidas. Tendemos a ser personas muy emotivas. Cuando suceden cosas, esto va a aparecer en nuestra música y nuestro arte”.

Megan Thee Stallion, quien lanzó su muy anticipado álbum la semana pasada tras alcanzar gran éxito con sencillos y mixtapes desde 2018, recibió cuatro nominaciones, incluyendo a mejor artista nuevo. Compite con la rapera y cantante Doja Cat, la cantante pop Noah Cyrus, la cantante country Ingrid Andress, el DJ y productor Kaytranada, los raperos Chika y D Smoke, y la rockera indie Phoebe Bridgers, quien obtuvo cuatro menciones y ayudó a que las mujeres dominaran las categorías de rock.

Entre los nominados a mejor interpretación de rock y mejor canción de rock se incluyen Bridgers, Fiona Apple, HAIM, Grace Potter, Brittany Howard de Alabama Shakes y Big Thief, encabezada por Adrianne Lenker.

Las intérpretes femeninas también dominaron la categoría de mejor álbum country, que incluye a Andress, Miranda Lambert, Brandy Clark y Ashley McBryde.

El cuarteto Little Big Town, que incluye a dos vocalistas femeninas, completa la lista de candidatos.

LOS DEBUTANTES

La banda de K-pop BTS recibió su primera nominación al Grammy tras años de éxitos en las listas de popularidad. Competirá por el premio a la mejor interpretación de un dúo o grupo con su No. 1 “Dynamite”.

Otros nominados debutantes son The Strokes, Megan Thee Stallion, Michael Kiwanuka, Jay Electronica y Harry Styles, el primer miembro de One Direction en recibir una candidatura al Grammy.

LOS LATINOS

Los nominados en los apartados de música latina incluyen a ganadores recientes del Latin Grammy como Bad Bunny, que también figura en la categoría de mejor álbum latino pop o urbano, Natalia Lafourcade, Ricky Martin, Camilo, Fito Páez y Kany García.

Varios artistas fueron postulados de manera póstuma, incluidos John Prine (mejor interpretación de raíces estadounidenses, mejor canción de raíces estadounidenses), Nipsey Hussle (mejor interpretación de rap), Leonard Cohen (mejor álbum folk), Pop Smoke (mejor interpretación de rap) y el compositor LaShawn Daniels (mejor interpretación/canción góspel).

Y artistas de primera línea que aspiran alcanzar el estatus EGOT (acrónimo con el que se conoce a los ganadores de los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony) tendrán la oportunidad de recibir su Grammy: Renée Zellweger está nominada a mejor álbum pop vocal tradicional por “Judy” — una actuación que le mereció su segundo Premio de la Academia — y Meryl Streep a mejor álbum hablado por “Charlotte’s Web”.

Kanye West, quien ha sido laureado con 21 premios Grammy, recibió una sola nominación este año, a mejor álbum de música cristiana contemporánea, por “Jesus Is King”.

Para esta edición fueron elegibles canciones y álbumes lanzados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia en vivo el 31 de enero.