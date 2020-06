Beyoncé recibirá Premio Humanitario

Beyoncé recibirá el Premio Humanitario en los Premios BET 2020.

La cantante de “Black Parade” será honrada con este galardón especial en los premios que se llevarán a cabo este domingo, y lo recibe por sus contribuciones continuas a la filantropía.

The 20th anniversary edition of Black Entertainment Awards, known as the “ #BETAwards ”, will be a virtual event airing on BET & CBS on Sunday, June 28 at 6pm. pic.twitter.com/sUb1eI28Cd