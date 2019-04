BeyoncÃ© relanzarÃ¡ marca en sociedad con Adidas

Beyoncé relanzará marca en sociedad con Adidas

La estrella del pop de 37 años desarrollará una línea de productos para el gigante atlético, que va desde el rendimiento hasta el estilo de vida, que incluirá calzado y vestimenta

Noroeste / Redacción

La cantante estadounidense Beyoncé y el fabricante de artículos deportivos Adidas firmaron un acuerdo de colaboración en prendas y calzado deportivo.

Lo anunció la marca deportiva alemana, según la cual la estrella del pop de 37 años desarrollará una nueva línea de productos para el gigante atlético, que va desde el rendimiento hasta el estilo de vida, que incluirá calzado y vestimenta, citó infobae.com.

La cantante nacida en Houston, Texas, también va a relanzar mediante esta colaboración su propia marca "Ivy Park", que contará con un programa destinado a "capacitar a la próxima generación de atletas en el mundo del deporte".

La pareja con su hija mayor, Ivy Carter

En 2014, Adidas comenzó a colaborar con el rapero estadounidense Kanye West, con quien desarrolló la marca Yeezy.

"Esta es la asociación de mi vida", afirmó la múltiple ganadora de premios Grammy en un comunicad, donde confirmó el acuerdo.

"Adidas ha tenido un éxito tremendo en el impulso de las fronteras creativas. Compartimos una filosofía que pone la creatividad, el crecimiento y la responsabilidad social a la vanguardia de los negocios", subrayó.

Beyoncé señaló además que espera "relanzar y expandir 'Ivy Park' a una escala verdaderamente global con un líder comprobado y dinámico".

La cantante, madre de tres hijos (Blue Ivy Carter, Sir Carter y Rumi Carter), fruto de su matrimonio con el rapero Jay-Z, se encuentra ahora viviendo uno de sus mejores momentos profesionales.

Por un lado, pondrá su voz para el personaje de Nala en la nueva versión del clásico de "El rey león" (1994) que prepara el cineasta Jon Favreau, cuyo estreno está previsto para julio próximo en Estados Unidos.

La película original es una de las más taquilleras de la historia, con más de 968.8 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Ganó un Óscar por la canción "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John y Tim Rice; y otro por la partitura de Hans Zimmer, premios a los que se sumaron dos Grammy para una banda sonora que vendió más de 14 millones de copias.

Según Us Weekly, no será la única incursión que Beyoncé haga en la filmografía este 2019. La artista estaría a punto de convertirse en la nueva estrella de Netflix.

Si bien no hay todavía nada oficial, la cantante y actriz estaría produciendo junto a Netflix un documental sobre su actuación en Coachella del verano pasado. Una de las más sonadas y aplaudidas, sobre todo después de que la edición anterior se vio obligada a cancelar su actuación por su embarazo.

El documental también podría contener material adicional sobre esa noche.

Otro rumor indica que Beyoncé estaría grabando nuevos temas para un próximo álbum recopilatorio solista, el primero desde que en 2016 presentó "Lemonade".