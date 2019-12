Bianca, la influencer mazatleca que busca ayudar a las mujeres

Bianca Pescador dice que tiene como objetivo ayudar a mujeres para que tengan un mejor desarrollo personal y laboral

Netzahualcóyotl Ceballos

Todo cambió cuando a Bianca Pescador le llegó una crisis que ella misma describe como “no estoy ayudando a nadie”.

Había estudiado comunicación, quería trabajar para una empresa en relaciones públicas, pero luego se cambió a una fundación para ayudar a las personas. Estando ahí, sin embargo, se dio cuenta que tampoco ayudaba a muchas personas, salvo al director de la fundación.

Después “brincó” al Periódico Reforma y Revista Glamour, entre otras, donde sí aprendió pero no terminó por empatar su deseo. Hasta que empezó a “freelancear”, y fue ahí cuando la tecnología la alcanzó y le dio una oportunidad: crear su propio espacio, su propia imagen y desde ahí ayudar.

“Me di cuenta que me convenía más venderme a mí como influencer, cosa que me hace muchísimo ruido porque yo no quería, siento que la palabra está prostituida, creo que todos somos influencers, y así fue como empecé”, dijo en entrevista para Noroeste.

Dicen que una cosa lleva a la otra, y al cabo de escribir en diferentes espacios sin ser exclusiva de nadie, Bianca se capacitó con cursos en línea sobre redes sociales y luego empezó a impartir sus conocomientos a todo el que quisiera aprender.

Y al ver la gran cantidad de mujeres que querían vender sus productos en línea, la joven mazatleca decidió apostarle a ellas.

“Son mujeres que quieren trabajar pero que no quieren trabajar en la empresa de nueve a ocho y ver a sus hijos 30 segundos al día, yo veo esa sed de ‘quiero trabajar pero no quiero estar en una empresa encerrada 12 horas al día’, ‘quiero ganar dinero porque no quiero que el marido me mantenga pero lo que yo estudié lo estudié hace 20 años y estoy desactualizada’, y mucha gente también que abre su propia empresa”, dijo.

“Pero entonces por Whatsapp te invaden todos los días, y no se trata solo de eso. Creo que a la gente le pesa educarse en esto y creen que pueden aplicar la misma metodología que hace 20 años en un negocio físico, y no tiene nada que ver, seguimos siendo personas pero la forma de vender ya cambió”.

Hoy Bianca Pescador tiene cientos de seguidores y ofrece su conocimiento periódicamente a través de diferentes talleres, aquí en Mazatlán. Hoy cuenta casos exitosos de mujeres que han posicionado sus marcas. Hoy, pretende darle a las mujeres una oportunidad de crecimiento económico.

“Es planeación, es disciplina, es constancia”, manifestó, “muchas son señoras que se casaron, tuvieron hijos y se dedicaron a los hijos, y cuando la situación se puso fea empezaron a vender las joyitas, quieren ayudar a la casa pero no saben cómo. Lo hago mucho por empatía, solidaridad”.

Bianca Pescador está segura que ya no habrá vuelta atrás: las redes sociales es la nueva forma de vender, crecer, y prepararse para lo que sigue en tecnología y posicionamiento de marcas. Y a eso se debe apos