Bibiana Candelas y una oportunidad más de vida

La ex voleibolista mexicana está saliendo avante en su tratamiento contra el cáncer

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Luchar contra el cáncer en tiempos de pandemia no ha sido sencillo para la ex voleibolista mexicana Bibiana Candelas, sin embargo, el férreo carácter forjado en las canchas llevó a la oriunda de Torreón, Coahuila, a salir avante en el partido por su vida.

“Estoy en recuperación porque el tratamiento es agresivo para el cuerpo; regresé al trabajo luego de un mes del trasplante de médula ósea y comencé un proceso de rehabilitación. Espero con el tiempo tener más actividad física. Estoy contenta de decir que tengo una oportunidad más de vida”, comentó.

Si la vida te da un bloqueo, toma impulso y remata. Ésa es la filosofía que llevó a Candelas para superar el linfoma de Hodgking por segunda ocasión en tres años. Punto por punto y sin dejar de sonreír, la olímpica en Beijing 2008 se encuentra en proceso de remisión y con más ilusiones que nunca.

“El voleibol me dio las herramientas para enfrentar mi enfermedad, un cuerpo fuerte que pudo soportar las quimioterapias, en lo mental me ayudó a trabajar en equipo, a conocer fortalezas que yo no conocía y valorar cosas. El deporte te da redes de apoyo para enfrentar lo que sea”.

Compartir su historia fue una catarsis para Bibiana.

“Cuando me diagnosticaron la primera vez no quería que nadie supiera, sentirme débil o que me tuvieran lástima; me costó procesarlo, pero con el tiempo aprendí que de nada me servía guardarme las cosas. Cuando comencé a compartir fue increíble, entendí por qué me estaba sucediendo todo esto. No soy la primera ni la última en padecer esto, pero no estoy sola”.

Mucho mejor físicamente y con una mentalidad a prueba de todo, la ex voleibolista ya planea su futuro.

“Me encanta hacer de todo un poco, platicar con los jóvenes, contar mi historia; el próximo año me gustaría mucho narrar los Juegos Olímpicos y después ser entrenadora, es algo que me encanta. Estoy consciente de que haber sido jugadora no me hace buena para enseñar, pero es un área en la que quiero desarrollarme y aprender”.

También se dio tiempo de opinar sobre el voleibol mexicano.

“Confío mucho en los equipos de voleibol de playa, hay posibilidades de clasificación a Tokio. Ojalá los vea en los Olímpicos. En el voleibol de sala no se logró, pero espero que le den seguimiento para verlos en futuras justas veraniegas”.

(Con información de Comité Olímpico Mexicano)