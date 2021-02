Biden le quita fondos al muro fronterizo de Trump

El Presidente estadounidense firma decreto que elimina la declaratoria de 'emergencia' en la frontera sur

Sinembargo.MX

11/02/2021 | 09:31 AM

MÉXICO._ El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto que elimina la declaratoria de emergencia en la frontera sur, la que comparte con México, que el ex Presidente Donald Trump ordenó para mejorar enfrentar la crisis humanitaria que “amenaza los intereses fundamentales de la seguridad nacional“. Con la firma, la construcción del muro fronterizo quedó finalizada.

En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y a la presidenta del Senado, Kamala Harris, solicitó la terminación de la emergencia nacional en la frontera sur al no estar justificada.

Trump decretó la emergencia nacional el 15 de febrero de 2019 y debía concluir el 15 de febrero de 2021, sin embargo, antes de irse del la Oficina Oval el empresario estadounidense determinó extenderla un año más.

La declaración de emergencia buscaba conseguir recursos para la construcción del muro fronterizo con México, que fue una de las principales propuestas de Trump para detener la migración irregular.

“La actual crisis humanitaria y de seguridad fronteriza en la frontera sur de los Estados Unidos continúa amenazando nuestra seguridad nacional, incluso al exacerbar el efecto de la pandemia causada por el Covid-19”, justificó la Administración anterior.

Sin embargo, Biden escribió en la misiva a Pelosi y Harris que, de conformidad con la Ley de Emergencias Nacionales, decidió poner fin al decreto de Trump.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que no será política de mi Administración que se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”, puntualizó.

Biden informó al Congreso que la emergencia nacional, declarada por la Proclamación 9844, terminó y las autoridades involucradas ya no serán utilizadas para construir el muro en el frontera sur.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO

El 21 de enero, pese a la orden ejecutiva firmada por Biden, que ordenaba la suspensión de la construcción del muro fronterizo con México, Efe reportó que los trabajos de edificación continuaban, de acuerdo con ambientalistas.

“La construcción sigue, todavía no ha parado, esta mañana hemos visto camiones transportando material, están trayendo equipo pesado a esta región”, dijo a Efe Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro de Estudio Internacional de Río Grande en Texas.

De acuerdo con grupos que defienden el medioambiente, horas después de que Biden juramentara como presidente de los Estados Unidos, equipos de construcción dinamitaron otro segmento de montaña dentro del Cañón de Guadalupe, en la frontera de Arizona con México.

Horas después de tomar posesión del cargo, el demócrata firmó una orden ejecutiva por la que detiene la construcción del muro fronterizo del Presidente Donald Trump.

El documento indicaba que la construcción debí de pararse “tan pronto como sea posible”, aunque da un plazo máximo de siete días desde la firma de la orden ejecutiva para cumplir con lo establecido.

La proclamación ordena una pausa inmediata en los proyectos de construcción del muro para permitir una revisión sobre la legalidad de los métodos utilizados para la financiación y contratación utilizados para construir el muro y evaluar las “consecuencias administrativas y contractuales” de suspender las obras.

La construcción del muro fronterizo con México se convirtió en un símbolo de la Administración del Presidente Trump y durante su presidencia se construyeron 450 millas (720 kilómetros) de barrera fronteriza, muchos de los cuales para reemplazar vallas ya existentes.