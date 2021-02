Biden me informó que tomará tiempo nueva política migratoria de EU: AMLO

Siguen las deportaciones, dice el Presidente mexicano

Sinembargo.MX

11/02/2021 | 09:12 AM

Ciudad de México._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le informó que la nueva política migratoria de Estados Unidos —con la cual se busca regularizar a 11 millones de migrantes que viven en esa nación— tomará un tiempo, por lo cual pidió a los mexicanos y centroamericanos no confiar en lo que les digan los traficantes de personas.

“Tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones, y yo lo celebro, pero el mismo Presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria, entonces que no es que ya todos pueden ir a EU y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía, falta la aplicación de esa política”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El Presidente Joe Biden anunció una serie de cambios de políticas con respecto a las implementadas por su predecesor Donald Trump. Entre ellas, figura una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas. De igual forma firmó una serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de Trump como la separación de familias de migrantes.

Al respecto, el Presidente López Obrador hizo una llamado a los migrantes para que no caigan presas de los engaños de los traficantes en relación de que podrán ser regularizados en EU.

López Obrador señaló que una prueba de que esta política aún no ha sido implementada son las deportaciones que, dijo, aún continúan en los mismos niveles en las que se registraban durante el Gobierno de Donald Trump.

“Continúan las deportaciones como se daban en el Gobierno anterior, el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar la política migratoria de un día para otro. Entonces, que tengan nuestros hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por las traficantes de personas que les pintan un mundo de color de rosa”, expresó el mandatario federal.

El Presidente mexicano recordó que la política de desarrollo que se ha implementado en el sureste del país mediante el programa “Sembrando Vida” ha sido replicada en Centroamérica, una situación ya le ha sido planteada a la administración de Biden para que contribuya a su implementación.

En ese sentido, reiteró que su administración busca la cooperación de Estados Unidos en este tipo de políticas y no en las relacionadas en materia de seguridad a través de programas como la Iniciativa Mérida, cuyos resultados López Obrador ha puesto en duda en distintas ocasiones.

“Nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados, nosotros queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar a cabo un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste (mexicano), que se pueden apoyar con programas como ‘Sembrando Vida’, a productores centroamericanos, que se impulsen actividades productivas, que haya bienestar”, señaló.