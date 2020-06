Biden obtiene la cantidad de delegados que le asegura la candidatura demÃ³crata

Joe Biden aseguró a través de su cuenta de la red social, que consiguió 1 mil 991 delegados necesarios para ser nominado por el Partido Demócrata como candidato y enfrentarse al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre.

El ex vicepresidente aseguró que pelearía "para ganar la batalla por el alma de nuestra nación".

En abril pasado, su principal competidor, el senador Bernie Sanders, se retiró de la contienda interna del Partido Demócrata, además que le otorgó su apoyo.

Biden, de 77 años de edad, consiguió los apoyos necesarios después de que siete estados y el Distrito de Columbia celebraran primarias el pasado martes.

El ex vicepresidente tuvo un débil inicio, sin embargo, su victoria en Carolina del Sur y en el llamado "supermartes" relanzaron su candidatura.

La confirmación oficial de la candidatura de Biden se dará en la Convención Demócrata, que este año se celebrará de forma virtual el próximo mes de agosto, por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), que ha llevado a los mayores niveles de desempleo en el país desde la Gran Depresión.

A ello se suma la oleada de protestas contra el racismo por la muerte del hombre afroestadounidense, George Floyd, bajo custodia policial en Minnesota.

En un mensaje publicado en un tuit, Biden recordó que su campaña era a favor "de todos los que habían caído y habían quedado abandonados".

Además, aseguró que dichas palabras adquirían en este momento una "resonancia mayor", porque muchos estadounidenses "habían sufrido y estaban sufriendo tantas pérdidas [...]

Es un momento difícil en la historia de Estados Unidos. Y la política divisoria y enojada de Donald Trump no es la respuesta", señaló quien fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

"Hace poco más de tres meses me paré en un escenario de Carolina del Sur y le dije al pueblo estadounidense que la nuestra era una campaña para todos los que han sido derribados, excluidos y abandonados.

Esas palabras adquieren una resonancia mayor hoy en día, en un momento en que tantos estadounidenses están sufriendo y han sufrido tantas pérdidas", dijo Biden en un comunicado.

