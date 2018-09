BIENESTAR Â¿CÃ³mo andas con el estrÃ©s? Es lo que mÃ¡s enferma a las personas

BIENESTAR ¿Cómo andas con el estrés? Es lo que más enferma a las personas

Nelly Sánchez

"El estrés es resultado de la ansiedad, que es la emoción más determinante y la que más enferma a las personas porque es pensar en lo que no ha sucedido o en lo que ya pasó y eso es es terrible", aseguró el conferencista Mauricio Benoist.

El instructor argentino, especialista en Desarrollo Humano, enseñará a manejar de manera científica las emociones, durante la conferencia La ciencia de las emociones, que impartirá el martes 11, a las 20:00 horas, en el Salón 53.

Aquí hablará sobre el estrés, la ansiedad, el miedo, el cansancio, el enojo.

"La mayoría de las personas vivimos aceleradas en el día a día y eso hace que estemos siempre cansados, ansiosos y temerosos, luego llegamos a casa con nuestra familia, nos enojamos, gritamos, nos desesperamos, vivimos en un mundo de analfabetismo emocional, no sabemos gestionar nuestras emociones", aseguró.

En la conferencia compartirá una metodología para que cualquier persona sepa cómo ir trabajando con sus emociones.

Un mal manejo de ellas, consideró, impiden avanzar.

"Eso está estudiado, validado en universidades internacionales, como Harvard, que tiene un estudio de la ciencia de la felicidad, en el que habla sobre esto de que una persona que sepa gestionar sus emociones va a tener más éxito en su vida emocional, familiar, empresarial, en su vida en general".

Durante dos horas, aproximadamente, Benoist dará a los asistentes una serie de herramientas, técnicas psicológicas y filosóficas, hablará de programación neurolingüísitca, para que la gente aprenda cinco pasos para aplicar en su vida y tener el control de sus emociones.

"En todas las conferencias dicen 'piensa positivo', pero no es una metodología que no es cierta, no es posible si fuera tan fácil pensar positivo cualquiera pudiera obviar sus emociones, pero va mucho más allá de la filosofía de las redes sociales", dijo.

"Yo les voy a enseñar sobre inteligencia emocional, cómo el pasado afecta al presente en sus emociones, y enseñar la metodología de cómo trabajar con su pasado, una para controlar el estrés, herramientas de programación neurolingüística, y una de cómo ir por nuestros sueños, sin ansiedad, porque la gente tiene un compromiso, un sueño y no disfruta el proceso el camino a ese sueño, a tener metas sin estar ansioso".

Esta será la última conferencia que dé en Culiacán, adelantó, y será para todo público, desde amas de casa a empresarios, jóvenes y adolescentes.

"Va a ser muy emocional porque aquí inicié mi carrera, mis primeras conferencias y talleres y después por el mismo crecimiento fuimos a otros lugares y ahora me toca despedirme. Nos vamos a reír, a aprender, voy a presentar mi libro Ciegos, sordos y mudos que saqué hace tres semanas", adelantó.

"Aquí inicié y aquí termino, mi carrera ha sido muy bonita, he crecido mucho, vamos a estar trabajando en dos o tres ciudades de México, como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, luego en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina y España... ya no habrá gira de conferencias que hacía en ciudades más pequeñas".

Originario de Argentina, Benoist vivió algunos años en Culiacán, está casado con una culichi y su hijo también nació aquí.

"Yo soy culichi de corazón, pero ahora vivo en Guadalajara y para seguir creciendo y evolucionando hay que dejar algunas cosas".

LOS BOLETOS

Los boletos ya están a la venta en www.sonoraticket.com, en las oficinas ubicadas en Pedro María Anaya 1787, en la colonia Chapultepec y en el Salón 53, y tienen un costo de 550 pesos (VIP), 450 (preferente) y 350 (general).

PARA SABER

El año pasado invitaron a Mauricio Benoist a Marruecos y le dieron un reconocimiento por su trayectoria, en el Centro Cultural Marroquí. Este mes recibirá un Doctorado Honoris Causa en Guadalajara y eso lo tiene muy contento.