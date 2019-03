Â¡Bienvenida, primavera!

Instituto Senda

¡Bienvenida, primavera!

Alumnos de preescolar participan en el festival Décadas y ponen a bailar al público mostrando sus mejores pasos

Cynthia Laveaga

Culiacán._ Para darle la bienvenida a la primavera, los alumnos de preescolar del Instituto Senda participaron en el festival Radio Senda, presenta: Décadas, en el que demostraron su talento sobre el escenario, poniendo a bailar al público que estuvo conformado por sus familiares, maestros y directivos.

Alumnos de segundo A, se prepararon para su participación.

Santiago Castillo, Iker Morgan y Pablo Juan Millán.

Constanza Niebla, Regina Bastidas y Ana Sofía Peña.

José Daniel García, Ángel Iván Serrano y Genaro Cázarez.

Conga, La plaga, Despeinada, Jailhouse rock, Calendario de amor, Rock DJ, Asereje, I Gotta Feeling, I will survive, Stayin Alive; 1,2, 3; Up and down, Follow the leader, Waka waka, Baby shark y Gangnam Style, fueron los temas con los que dieron un recorrido por las diferentes décadas.

Alissa Montoya, Victoria Sosa, Anastacia Silva y Avi Rochín.

José Luis Ayala, Santiago Castro, Mauro Favela y Juan Carlos Rodríguez.

Marco Salazar y María Paula Malacón.

La coordinadora de kínder, Arcelia Ortega, dirigió el mensaje de bienvenida en el que invitó a los asistentes a disfrutar al máximo los números musicales y a sentirse orgullosos por el desarrollo de los pequeños, quienes destacó, fueron las estrellas de esa tarde.

Los chicos, listos para salir al escenario.

José Luis Álvarez y Lía Camacho.

René Zazueta y Julia Rodríguez.

Alejandro Álvarez y Lourdes Burgueño.

Jeremías Córdova y María Lucía Pimienta.

Lucas Lazcano y Valeria Diarte.