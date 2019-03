Bier Fest MazatlÃ¡n se pone ochentero

Bier Fest Mazatlán se pone ochentero

Se presenta A Flock of Seagulls con un carga de ritmo al estilo del new wave británico

Fernando Espinoza

El segundo día de actividades del Bier Fest Mazatlán cerró con la presentación de A Flock of Seagulls, banda que transportó al público a la década de los 80 al sonar sus éxitos musicales.

Los asistentes disfrutaron del sonido new wave de la agrupación, mientras tomaban cerveza, que se ofrece en los stands que se instalaron en el Centro de Convenciones.

El público, que se nutrió principalmente de adultos, aunque también se observaron jóvenes y extranjeros, disfrutó de canciones como “The more you live the more you love”, “Hearts on fire” y “Rainfall”.

El grupo, conformada por Mike Score, Joe Rodríguez, Kevin Rankin y Pando, es un ícono del new wave, junto a bandas como Depeche mode o The cure. A casi 40 años de su creación dieron cátedra de estilo, entrega y dinamismo sobre el escenario.

“Vámonos, esto nos va a transportar hasta los 80, los quiero escuchar cantar”, dijo Mike Score, vocalista del grupo, para saludar al público.

Las emociones se pusieron a tope cuando la banda interpretó “Space age love song”, una de las favoritas del público que gusta de synthpop, que no paró de bailar.

Música y cerveza

El festival, que trajo hasta Mazatlán cerveza de 15 países, no pudo tener mejor complemento que la música, previo a la presentación de A Flock of Seagulls llegó al escenario La Falsa Orquesta Cubana y Arena The Durán Durán Experience, estos últimos fue un tributo a la banda británica Durán Durán, que puso a cantar a los presentes con su interpretación de temas como “The reflex” y “Come undone”.