Bill Clinton y Monica Lewinsky llegarÃ¡n a la tercera temporada de American Crime Story, de FX

Bill Clinton y Monica Lewinsky llegarán a la tercera temporada de American Crime Story, de FX

El guión correrá a cargo de Sarah Burgess, basado en el bestseller A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, escrito por Jeffrey Toobin en 1999.

Sinembargo.MX

07/08/2019 | 11:12 AM

Monica Lewinsky y Bill Clinton. Foto: Internet

MADRID (SinEmbargo)._ American Crime Story ya prepara su tercera temporada y, tal como anunció FX, los nuevos episodios se centrarán en el escándalo de Bill Clinton y Monica Lewinsky. Una nueva entrega que contará con Beanie Feldstein como protagonista, además de Sarah Paulson y Annaleigh Ashford. Según TVLine, Feldstein interpretará a Lewinsky, mientras que Paulson dará vida a su confidente, Linda Tripp. Por su parte, Ashford encarnará a Paula Jones. Bajo el título Impeachment: American Crime Story, la tercera entrega de la franquicia ganadora del Emmy y creada por Ryan Murphy comenzará su producción en febrero, con una fecha de estreno fijada para el 27 de septiembre de 2020. Impeachment: American Crime Story premieres September 27, 2020 on @FXNetworks. https://t.co/RhmLhSTodG — American Crime Story FX (@ACSFX) 7 de agosto de 2019 El guión correrá a cargo de Sarah Burgess, basado en el bestseller A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, escrito por Jeffrey Toobin en 1999. Además, la propia Lewinsky será productora del proyecto. “Impeachment: American Crime Story explorará las dimensiones, pasadas por alto, de las mujeres que se vieron atrapadas en el escándalo y la guerra política que arrojan una larga sombra sobre la Presidencia Clinton”, aseguró FX en un comunicado. La tercera temporada de American Crime Story inicialmente iba a girar en torno al huracán Katrina, mientras que el escándalo de Lewinsky había sido propuesto para la cuarta temporada. Sin embargo, el año pasado Murphy anunció que esos planes habían cambiado. “Le dije: ‘Nadie debería contar tu historia excepto tú'”, contó Murphy a THR sobre su conversación con Lewinsky en torno a la serie. De esta forma, American Crime Story cambia radicalmente de dirección, después de una primera temporada dedicada al juicio del Pueblo frente a O.J. Simpson y una segunda entrega centrada en el asesinato de Gianni Versace. #Monica Lewinsky

#Bill Clinton

# American Crime Story

