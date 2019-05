Bill Murray revela que gracias a la franquicia de Cazafantasmas pudo pagar la universidad de su hijo

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- A pesar de que la Cazafantasmas original queda lejos, las últimas declaraciones de Bill Murray han dejado un poso de misterio acerca de una posible vuelta del mítico actor a la franquicia, que “pagó la universidad” de su hijo. El intérprete, tan intrigante como jocoso, expuso su posible vuelta a Cazafantasmas 3 durante la presentación de la última película de Jim Jarmusch en Cannes, The Dead Don’t Die, en la que actúa.

En relación a la nueva entrega de la saga que prepara el director Jason Reitman, hijo del realizador de las dos primeras películas, Murray comentó que no tendría ningún inconveniente en participar. Cazafantasmas 3, aún sin fecha confirmada de estreno, llegará a las salas a lo largo de 2020.

Entre las declaraciones del actor publicadas por IndieWire, Murray destaca su relación con sus compañeros de reparto en la clásica cinta: “Son algunas de las personas más interesantes, y tienen grandes carreras”. “Entienden lo que significa ser un actor cinematográfico: una colaboración total”, concluyó.

Aunque Murray se apartó del legado de la saga, su fantasma aún le persigue. Y a pesar de que el intérprete se aleja más y más del cine comercial estadounidense por los proyectos que escoge, no hizo ascos a participar en el polémico reboot femenino de la película que se estrenó en 2016, donde estaban sus amigas Melisa McCarthy y Kate McKinon. Por lo tanto, no sería descabellada la vuelta de Murray a esa nueva entrega de Cazafantasmas que, por cierto, todo indica ignorará la película de 2016 y será continuación directa de las dos películas de los noventa.

Además de The Dead Don’t Die, la sátira eco-social de zombis de Jim Jarmusch que abrió el prestigioso Festival de Cannes, Murray volverá a colaborar con Sofia Coppola en On the Rocks. Así, el actor se pondrá de nuevo bajo los mandos de la directora, con la que ya rodó Lost in Translation, estrenada en 2003.