Bill Rieflin, baterista de Ministry, King Crimson y R.E.M., muere a los 59 aÃ±os

La escena del rock alternativo perdió a uno de sus grandes representantes. Bill Rieflin, baterista de bandas como R.E.M., Ministry y King Crimson, murió hoy a los 59 años de edad, luego de varios años de luchar contra el cáncer.

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X