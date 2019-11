Billie Eilish confirma que su nuevo tema “Everything I Wanted” se estrenará el 13 de noviembre

La intérprete que ha invadido las listas de ventas mundiales, anunció a través de sus redes sociales el estreno de su nuevo tema

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- Aunque su álbum de debut aún sigue en boca de todos, Billie Eilish no para y ya piensa en sus siguientes movimientos creativos.

Así, la semana pasada adelantaba que pronto estrenará el videoclip para “Xanni”, una de las canciones de su aclamado disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“.

“Sí, se acerca el videoclip de ‘Xanni’. Y sí, tengo dos canciones inéditas que están llegando y de las que no han escuchado hablar. Sean pacientes”, anticipó en Instagram Stories.

NEW MUSIC FROM BILLIE EILISH “everything i wanted” Out Wednesday November 13 at 4:00pm PT globally — billie eilish (@billieeilish) 10 de noviembre de 2019

Pues bien, ahora Billie confirma que lanzará este miércoles 13 de noviembre una de esas nuevas canciones, titulada “Everything I Wanted”.

Su hermano y mano derecha, Finneas, ya avanzó también días atrás a Zane Lowe en Apple Music el pasado mes que estaban muy metidos en el proceso creativo de nuevo material y que no tardarían en compartirlo.

Este nuevo material ayudará a dar más impulso aún a la nueva gira mundial de Billie Eilish, que comenzará en marzo en América y que pasará en julio por el Mad Cool Festival de Madrid.