Billie Eilish lidera line up del Festival Firefly

Billie Eilish, ganadora el fin de semana pasado de las cuatro categorías principales en los Premios Grammy, prenderá con su música la novena edición anual del Festival Firefly, que tendrá lugar del 18 al 21 de junio en Delaware, Canadá.

De acuerdo con "Variety", en la alineación del encuentro musical que durará cuatro días se tiene prevista la actuación de Halsey, Khalid, Diplo, Maggie Rogers, Tove y Rage Against the Machine, este último también ya está confirmado en Coachella, citó informador.com..

